Widzew Łódź walczy o utrzymanie w Ekstraklasie. Kibice z wiadomością przed Termaliką

Kibice Widzewa cały czas wspierają drużynę mimo trudnej sytuacji

Widzew Łódź nie tak wyobrażał sobie obecny sezon. Mimo ogromnych wydatków na transfery żaden z czterech trenerów, którzy prowadzili zespół, nie był w stanie poprawić sytuacji w Ekstraklasie. Rozgrywki na ławce zaczynał Żeljko Sopić, potem był Patryk Czubak i Igor Jovicević, a obecnie Aleksandar Vuković. Pod wodzą Serba widać poprawę, ale na razie to za mało, żeby myśleć o wyjściu ze strefy spadkowej.

Za kadencji Vukovicia łódzki klub nie przegrał żadnego z czterech spotkań. W tym czasie odnieśli jednak tylko jedno zwycięstwo i aż trzy razy remisowali. W efekcie wciąż zajmują 17. miejsce w tabeli. Strata do bezpiecznego miejsca wynosi 3 punkty.

Kibice nie myślą o spadku. Cały czas wspierają klub w każdym meczu. Profil Ultras Widzew przekazał specjalną wiadomość dla wszystkich sympatyków Widzewa przed meczem z Bruk-Bet Termaliką. Najbliższe starcie odbędzie się w sobotę (11 kwietnia) o godzinie 14:45.

„Kac jaki trzyma nas po Częstochowie jest trudny do pokonania, to prawda. Ciężko się nie wkur**** na grajków, to też prawda, ale słuchajcie musimy to dźwignąć, na przekór, jak zawsze na pohybel wrogom, wszystkim pismakom, którzy węszą codziennie to nowe sensacje byle skłócić nasze środowisko aby naklikać sobie wypłatę kolejnym niestworzonym tytułem i artykułem. W sobotę robimy robotę, PO NASZEMU, w naszym stylu, czyli im gorzej tym lepiej! Zobaczcie co się dzieje dookoła Widzewa, rośnie w Bukowcu NASZ ośrodek treningowy, zbudowaliśmy od zera ośrodek sportów walki, doprowadziliśmy do finału duży projekt systemu podwieszania opraw, niedługo w końcu może będzie boczne boisko przy stadionie ( rok po terminie ) ale będzie. Stawiamy kolejne sklepy, rozwijamy się, ROŚNIEMY, potrzeba pomóc tylko tym na murawie. Oni muszą uwierzyć w to, że potrafią! Dlatego w sobotę widzimy się na całym stadionie 40 minut przed pierwszym gwizdkiem! Doping zaczynamy już na rozgrzewce piłkarzy, robimy ogień. Godzina 14:00 to godzina o której chcemy zobaczyć zapełnione trybuny. Wydzieramy gardła ile sił, nakręcamy skórokopów do tego, że choćby kosztem połamanych nóg ten mecz wygrają i tylko oni sami muszą w to uwierzyć. Podaj dalej to info! NA PRZEKÓR WSZYSTKIM – 14:00 WSZYSCY NA TRYBUNACH. Walczysz Widzew” – czytamy we wpisie na profilu Ultras Widzew.