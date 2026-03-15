Widzew Łódź nie wygrał w Gdyni. Vuković skomentował sporną sytuację

21:03, 15. marca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  widzew.com

Widzew Łódź zremisował bezbramkowo z Arką Gdynia w 25. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Trener Aleksandar Vuković przyznał po meczu, że jego zdaniem pierwsza decyzja arbitra w sprawie rzutu karnego była słuszna.

Kontrowersja w meczu Arki z Widzewem. Aleksandar Vuković jasno o rzucie karnym

Widzew Łódź w debiucie Aleksandara Vukovicia sensacyjnie pokonał Lecha Poznań (2:1). W kolejnym spotkaniu udał się do Gdyni, gdzie w ramach 25. kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzył się z Arką. Spotkanie od początku było bardzo wymagające dla obu drużyn. Gospodarze próbowali narzucić swój styl gry, a dodatkowym utrudnieniem dla piłkarzy był trudny stan murawy. Arka kilkukrotnie zagroziła bramce Widzewa, jednak goście zdołali przetrwać napór i zachować czyste konto.

Najwięcej emocji przyniosła 72. minuta. Arbiter Damian Sylwestrzak podyktował rzut karny po przewinieniu Oskara Kubiaka na Marcelu Krajewskim w polu karnym. Po chwili do akcji wkroczył jednak system VAR. Analizujący sytuację Szymon Marciniak zdecydował się cofnąć decyzję o jedenastce dla gości.

Spotkanie było dokładnie takie, jak się spodziewałem. Nie tylko ze względu na stan na boiska, ale też to, w jaki sposób Arka gra u siebie. Dlatego my, szczególnie w naszej sytuacji, szanujemy ten punkt – powiedział Vuković, cytowany przez klubowe media.

– Wiele zespołów nie było w stanie zachować czystego konta na tym stadionie, a nam się to udało, szczególnie dzięki dobrej grze w obronie w pierwszych 30 minutach, gdy rywale napierali najbardziej. Trudno powiedzieć, że zasłużyliśmy na zwycięstwo – dodał.

Vuković odniósł się również do najbardziej dyskutowanej sytuacji meczu, czyli potencjalnego rzutu karnego. – Pierwsza decyzja arbitra była moim zdaniem najlepsza – zaznaczył. Piłkarze Widzewa aktualnie zajmują 17. miejsce w tabeli i w niedzielę (22 marca) podejmą Górnika Zabrze.

