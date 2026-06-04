Alexis Mac Allister nie dla Realu Madryt? Jest łączony z inną potęgą

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Alexis Mac Allister

Atletico Madryt także chce Alexisa Mac Allistera

Alexis Mac Allister ma ważny kontrakt z Liverpoolem do 30 czerwca 2028 roku, a jego przyszłość pozostaje tematem licznych spekulacji. Rozmowy dotyczące przedłużenia umowy pomiędzy stronami utknęły bowiem w martwym punkcie, co sprawia, że coraz częściej pojawiają się doniesienia o możliwym transferze. Niewykluczone, iż 27-letni pomocnik po zakończeniu mundialu zdecyduje się na zmianę otoczenia, tym bardziej że mierzący 176 centymetrów piłkarz od dłuższego czasu jest rozchwytywany na rynku.

Argentyńczykowi od miesięcy przygląda się m.in. Real Madryt, który szuka wzmocnień do środka pola. Nie jest to jednak jedyny klub zainteresowany jego usługami. Jak informuje Ekrem Konur, do walki o podpis Mac Allistera włączyło się również Atletico Madryt. Gigant ze stolicy Hiszpanii przegrał rywalizację z Manchesterem United o pozyskanie Edersona i obecnie analizuje inne dostępne opcje. Diego Simeone niezwykle ceni swojego rodaka, więc chętnie widziałby go w roli jednego z liderów drugiej linii zespołu Los Rojiblancos.

44-krotny reprezentant Argentyny występuje w Liverpoolu od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się na Anfield Road za 42 miliony euro z Brighton & Hove Albion. Od tego czasu stał się kluczowym zawodnikiem ekipy The Reds i regularnie prezentuje wysoką formę. W ostatniej kampanii rozegrał 55 spotkań, zdobył pięć bramek oraz zanotował siedem asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia aktualnie mistrza świata na około 70 milionów euro, co może stanowić poważne wyzwanie finansowe dla potencjalnych zainteresowanych klubów.