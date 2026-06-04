Man United chce brazylijskiego skrzydłowego. Na stole nawet 60 mln euro

Manchester United jest zainteresowany pozyskaniem Williama Gomesa z FC Porto - przekazał serwis "Correio da Manha". Brazylijski skrzydłowy jest wyceniany na 60 milionów euro.

MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

William Gomes przymierzany do Manchesteru United

Manchester United od dłuższego czasu szuka wzmocnień w ofensywie. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znajduje się William Gomes z FC Porto. Brazylijski zawodnik imponuje formą w barwach portugalskiego giganta i już teraz wzbudza zainteresowanie kilku europejskich klubów.

Według doniesień „Correio da Manha”, skauci angielskiego klubu od dłuższego czasu śledzą rozwój skrzydłowego. Gomes posiada w kontrakcie klauzulę odstępnego wynoszącą 80 milionów euro, jednak Porto ma być otwarte na negocjacje w przypadku konkretnej oferty. Mówi się o kwocie 60 mln euro. Kluczowe pytanie brzmi jednak, czy Manchester United będzie gotowy spełnić oczekiwania finansowe portugalskiego klubu.

20-letni Brazylijczyk w poprzednim sezonie zdobył 13 bramek i zanotował dwie asysty w 46 meczach. Jego styl gry opiera się na szybkości, technice oraz odwadze w pojedynkach jeden na jeden. Sytuację zawodnika monitorują również Chelsea, Newcastle United oraz Atletico Madryt.

FC Porto pozyskało Gomesa w styczniu 2025 roku z Sao Paulo za 9 milionów euro. Przenosiny Brazylijczyka do Premier League byłyby dla niego znaczącym krokiem w karierze i szansą na sprawdzenie się w jednej z najbardziej wymagających lig świata. Gomes ma ważny kontrakt w Porto do czerwca 2029 roku.