Man United chce brazylijskiego skrzydłowego. Na stole nawet 60 mln euro

19:39, 4. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Correio da Manha

Manchester United jest zainteresowany pozyskaniem Williama Gomesa z FC Porto - przekazał serwis "Correio da Manha". Brazylijski skrzydłowy jest wyceniany na 60 milionów euro.

Michael Carrick
Obserwuj nas w
MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

William Gomes przymierzany do Manchesteru United

Manchester United od dłuższego czasu szuka wzmocnień w ofensywie. W kręgu zainteresowań Czerwonych Diabłów znajduje się William Gomes z FC Porto. Brazylijski zawodnik imponuje formą w barwach portugalskiego giganta i już teraz wzbudza zainteresowanie kilku europejskich klubów.

Według doniesień „Correio da Manha”, skauci angielskiego klubu od dłuższego czasu śledzą rozwój skrzydłowego. Gomes posiada w kontrakcie klauzulę odstępnego wynoszącą 80 milionów euro, jednak Porto ma być otwarte na negocjacje w przypadku konkretnej oferty. Mówi się o kwocie 60 mln euro. Kluczowe pytanie brzmi jednak, czy Manchester United będzie gotowy spełnić oczekiwania finansowe portugalskiego klubu.

20-letni Brazylijczyk w poprzednim sezonie zdobył 13 bramek i zanotował dwie asysty w 46 meczach. Jego styl gry opiera się na szybkości, technice oraz odwadze w pojedynkach jeden na jeden. Sytuację zawodnika monitorują również Chelsea, Newcastle United oraz Atletico Madryt.

FC Porto pozyskało Gomesa w styczniu 2025 roku z Sao Paulo za 9 milionów euro. Przenosiny Brazylijczyka do Premier League byłyby dla niego znaczącym krokiem w karierze i szansą na sprawdzenie się w jednej z najbardziej wymagających lig świata. Gomes ma ważny kontrakt w Porto do czerwca 2029 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości