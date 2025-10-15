Widzew Łódź z nowym trenerem. Boniek ujawnił, kto stał za decyzją

fot. Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Zbigniew Boniek

Zbigniew Boniek o decyzji władz Widzewa Łódź

Widzew Łódź ma ambitne plany związane z trwającą kampanią. W trakcie letniego okna transferowego klub sfinalizował kilka konkretnych wzmocnień. Mimo wszystko postawa drużyny nie zachwyca. W związku z tym podjęta została decyzja o zmianie szkoleniowca. Na ten temat kilka zdań wyraził były prezes PZPN.

– Tak, dotarła do mnie ta wiadomość i muszę zupełnie szczerze powiedzieć, że nie dotarła do mnie ona pięć minut przed programem. Wiedziałem, że coś się święci, bo wiedziałem, że Jovićević był widziany w Polsce pięć–sześć dni temu. To trener z ciekawym CV, który coś dobrego zrobił. Ale zastanowiłbym się nad jedną rzeczą – był Sopić, był Czubak: ktoś ich wymyślił i dał im kontrakty – mówił Zbigniew Boniek cytowany przez KanalSportowy.pl.

– Teraz ktoś wymyślił Jovićevića i wydaje mi się, że był to nowy człowiek w Widzewie, czyli Dariusz Adamczuk. To trener o podobnym profilu jak Runjaić i Gustafsson. Jego CV jest naprawdę ciekawe i dobre, ale czy to rozwiąże problemy Widzewa? Do tego musi być jeszcze kilka głębokich i poważnych ruchów, bo bez tego się nie uda – dodał były reprezentant Polski.

Widzew pierwsze spotkanie pod wodzą nowego szkoleniowca rozegra już w piątek w ramach 12. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Na drodze łodzian stanie Radomiak Radom. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:30.

