Ruch Chorzów wzmocnił kadrę. Zgłoszono młodego bramkarza do 1. Ligi

Ruch Chorzów wkrótce zmierzy się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Tymczasem serwis 90minut.pl przekazał informację, że do rozgrywek Betclic 1. Ligi został zgłoszony nowy bramkarz.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Ruchu Chorzów

Nikodem Proczek w kadrze Ruchu Chorzów

Ruch Chorzów w tym sezonie walczy o awans do PKO BP Ekstraklasy. Niebiescy po rozegraniu 12 meczów mają na swoim koncie 16 punktów. 14-krotny mistrz Polski aktualnie plasuje się poza strefą barażową. Krok w kierunku awansu ekipa z Chorzowa może natomiast wykonać w piątek, mierząc się z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Tymczasem konkretną wiadomością podzielił się portal 90minut.pl.

Źródło przekazało, że Niebiescy zgłosili do rozgrywek nowego golkipera. Został nim Nikodem Proczek, który ostatnio występował w drugiej drużynie Ruchu. 18-letni bramkarz pochodzi z Rzeszowa. W swoim piłkarskim CV ma takie kluby jak: Soccer Ropczyce, Stal Rzeszów czy Górnik Zabrze. Do ekipy z Chorzowa trafił w 2024 roku.

Aktualnie w kadrze śląskiej drużyny jest łącznie trzech bramkarzy. Oprócz wspomnianego Proczka są to także Jakub Bielecki i Jakub Szymański.

Po reprezentacyjnej przerwie chorzowską ekipę czekają dwa spotkania w roli gościa. Ruch zmierzy się w nich z Pogonią Grodzisk Mazowiecki i Odrą Opole. Z kolei kolejny występ na SuperAuto.pl Stadionie Śląskim gracze Waldemara Fornalika zaliczą 31 października, kiedy zmierzą się z GKS-em Tychy w derbach.

Ogólnie meczem z ekipą Artura Skowronka drużyna z Chorzowa rozpocznie maraton spotkań u siebie, mierząc się w roli gospodarza także z: Miedzią Legnica, Zniczem Pruszków i Puszczą Niepołomice.

