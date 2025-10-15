Widzew Łódź ma nowego trenera! Znane nazwisko

Sipa US/Alamy Na zdjęciu: Widzew Łódź

Widzew Łódź ogłosił nowego trenera

Widzew Łódź z pewnością w tym sezonie nie może być zadowolony ze swojej postawy. Przed sezonem nowy właściciel klubu – mówiąc kolokwialnie – wpompował w zespół kilka milionów euro i wydawało się, że to wystarczy do poprawienia wyników i odniesienia sukcesu już w tej kampanii. Okazało się jednak, że początkowo trener Zeljko Sopić nie dał rady, a i jego następca, Patryk Czubak, również poległ.

Wszystko bowiem przez fakt, że Widzew właśnie ogłosił nazwisko nowego szkoleniowca, który zastąpił na tym stanowisku dotychczasowego trenera Czubaka. Został nim Igor Jovicević, znany m.in. z pracy dla Szachtara Donieck oraz Dinamo Zagrzeb. Dla większości jest to spore zaskoczenie, bowiem w ostatnim czasie nie było plotek łączących szkoleniowca z tym klubem, a poza tym decyzja ta jest przynajmniej dziwna w kontekście tego, że za dwa dni Widzew wraca do gry w PKO Ekstraklasie.

Niemniej Igor Jovicević podpisał umowę do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia. W poprzednim sezonie zdobył on z Łudogorcem Razgrad Mistrzostwo, Puchar oraz Superpuchar Bułgarii

– Moje zadanie to spojrzenie strategiczne, długofalowe, dlatego też w porozumieniu z „Niko” i Piotrem rozpoczęliśmy rozmowy z Igorem. Co ważne: chcieliśmy właśnie tego trenera, który profilem doskonale pasuje do drużyny i będzie w stanie ją rozwijać. Zdaję sobie sprawę z faktu, że ogłoszenie nowego szkoleniowca dwa dni przed spotkaniem ligowym nie jest idealnym terminem, ale nie chcemy już tracić czasu. Po tym, jak udało nam się sfinalizować negocjacje, podpisaliśmy kontrakt i niezwłocznie ogłaszamy nowego trenera Widzewa – powiedział pełnomocnik zarządu ds. sportu Dariusz Adamczuk w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

