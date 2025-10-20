Vuković wróci do pracy?! „Wtedy ma się sprawa wyjaśnić”

Aleksander Vuković łączony jest z objęciem kilku klubów z PKO Ekstraklasy. Może się jednak okazać, że wróci do pracy, ale nie będzie to zespół z Polski, o czym powiedział Tomasz Włodarczyk na kanale "Meczyki.pl".

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Aleksander Vuković

Aleksandar Vuković wróci obejmie nowy klub, ale nie w Polsce?!

W PKO Ekstraklasie rozpoczyna się bardzo gorący okres. Wszystko bowiem przez fakt, że kilku trenerów zagrożonych jest zwolnieniem. Chodzi przede wszystkim o Edwarda Iordanescu z Legii Warszawa, Mateusza Stolarskiego z Motoru Lublin oraz Maxa Moldera z Piasta Gliwice. W dwóch pierwszych przypadkach jednym z głównych kandydatów do objęcia zespołu jest, czy też ma być, Aleksandar Vuković.

Serb doskonale znany jest w Polsce z pracy właśnie m.in. przy Łazienkowskiej oraz w Piaście Gliwice. Już latem rozważano zatrudnienie Vukovicia w Legii, ale wówczas padło na Iordanescu. Teraz wydaje się, że przez słabe wyniki Rumuna temat ten może wrócić. Choć jak przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, pomimo możliwych ofert z Polski, trener Vuković może wrócić do pracy, ale w zagranicznym klubie.

– Aleksandar Vuković ma propozycję z zagranicy – w okolicach piątku/soboty ma się ta sprawa wyjaśnić. Jesteśmy teraz w takiej sytuacji, że za chwilę telefon do niego może rozdzwonić. Vukovicia może potrzebować nie tylko Motor Lublin, ale też np. Legia Warszawa – powiedział Tomasz Włodarczyk, dziennikarz „Meczyki.pl” w audycji „Program Piłkarski”.

