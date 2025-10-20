Kolejny trener z PKO Ekstraklasy na wylocie?! Szukają już następcy

Piast Gliwice słabo radzi sobie w tym sezonie i po kolejnej porażce zagrożona jest posada trenera Maxa Moldera, o czym donosi Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl".

PressFocus Na zdjęciu: Max Molder

Piast Gliwice zwolni trenera Moldera?

Piast Gliwice w tym sezonie radzi sobie zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale i możliwości tego klubu. Przed startem sezonu zespół objął trener Max Molder, który przede wszystkim ceni sobie posiadanie piłki, a nie jej efektywne wykorzystanie do stwarzania zagrożenia. Z tego też powodu aktualnie zespół z Górnego Śląska ma najmniej trafień w lidze oraz zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli.

To powoduje, że coraz więcej mówi się o potencjalnym zwolnieniu Szweda. Szczególnie, że Piast przegrał niezwykle ważny mecz przeciwko Lechii Gdańsk w ostatniej akcji meczu. Strata punktów w walce z bezpośrednim rywalem do utrzymania może ich słono kosztować. Niemniej według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, Piast Gliwice szuka już nowego trenera i rozpoczęły się rozmowy z potencjalnymi następcami. Najbliższy mecz drużyna rozegra już w sobotę, a rywalem będzie Arka Gdynia.

Gorący stołek w Gliwicach to jednak niejedyny tego typu przypadek. Bardzo dużo mówi się o zwolnieniu Edwarda Iordanescu z Legii Warszawa, a nowe światło na tę sprawę rzucił Piotr Koźmiński na naszych łamach informując o aktualnej sytuacji. Poza tym także trener Mateusz Stolarski z Motoru Lublin nie może czuć się bezpiecznie.

