Puchacz zawiódł trenera. Padły mocne słowa

Tymoteusz Puchacz był blisko dołączenia do GKS-u Katowice. Finalnie jednak 26-latek będzie kontynuował karierę w Azerbejdżanie. Tymczasem Rafał Górak w rozmowie z "Canal+ Sport" skierował mocne słowa w kierunku reprezentanta Polski.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Rafał Górak: Tymoteusz Puchacz zachował się nieprofesjonalnie

Tymoteusz Puchacz bardzo długo pozostawał w trudnej sytuacji. Reprezentant Polski nie mógł sobie znaleźć klubu, po tym jak zrezygnował z niego Holstein Kiel. Defensor był w ostatnich dniach okienka bardzo blisko powrotu do PKO Ekstraklasy. Zabiegał o niego bowiem GKS Katowice. Finalnie jednak 26-latek wybrał ofertę z Azerbejdżanu i dołączył do Sabah FK.

Tymczasem przed piątkowym spotkaniem GKS-u Katowice z Lechią Gdańsk dziennikarze „Canal+ Sport” przeprowadzili rozmowę z Rafałem Górakiem. Szkoleniowiec GieKSy został poproszony o komentarz dotyczący właśnie niedoszłego transferu Tymoteusza Puchacza. Z ust szkoleniowca padły mocne słowa.

– Tymoteusz Puchacz zachował się mega nieprofesjonalnie. Może nie tyle żałuję, co wiem, że chciałem dać szansę i otworzyłem wszystko, żeby u nas był. Wewnętrznie zostało u mnie rozczarowanie – powiedział Rafał Górak, cytowany przez Karola Bugajskiego z „Przeglądu Sportowego Onet”.

Tyomteusz Puchacz drugą część poprzedniego sezonu spędził na wypożyczeniu w Plymouth Angle, z którym ostatecznie spadł z Championship. Polak w barwach angielskiego klubu rozegrał łącznie 18 spotkań, w których zanotował jedną asystę.