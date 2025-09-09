Puchacz podpisał. Egzotyczny kierunek!

Maciej Rogowski/ Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Puchacz odrzucił Ekstraklasę, zagra w Azerbejdżanie

Miała być Ekstraklasa, będzie Premyer Liqa. Tymoteusz Puchacz był o krok od związania się z GKS-em Katowice i powrotu do Polski, jednak w ostatniej chwili zmienił zdanie i postanowił kontynuować swoją przygodę z piłką poza ojczyzną. Po Niemczech, Turcji, Grecji i Anglii czas na Azerbejdżan.

Tomasz Włodarczyk (Meczyki.pl) potwierdza – 15-krotny reprezentant Polski złożył podpis pod umową z Sabah FC. Klub z Baku to 5. ekipa poprzedniego sezonu. Podopieczni Valdasa Dambrauskasa mają za sobą walkę w kwalifikacjach do europejskich rozgrywek, ale bez sukcesu. W Ligą Europy pożegnali się po dwumeczu 1. rundy z NK Celje, natomiast rywalizację o Ligę Konferencji zakończyli na 3. rundzie i starciach z Levskim Sofia. Wcześniej wyeliminowali Petroclub.

Puchacz na Bank Respublika Arena spotka między innymi Akima Zedadkę, który w lecie przeniósł się tutaj z Piasta Gliwice. Dla wychowanka Lecha Poznań to dziesiąty klub w karierze. Do tej pory wahadłowy reprezentował bary takich ekip, jak Lech, Zagłębie Sosnowiec, GKS Katowice, Union Berlin, Trabzonspor, Panathinaikos, Kaiserslautern, Holstein Kiel i Plymouth Argyle.