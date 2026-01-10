To może być kolejne odejście z Legii. Jego rola jest już mało znacząca

Legia Warszawa może pożegnać się z Fredim Bobiciem. Jak przekazał "FootballScout", rola Niemca w klubie jest już mało znacząca i nawet nie był on obecny na ostatnim sparingu Wojskowych.

Fredi Bobić

Fredi Bobić na marginesie w Legii

Legia Warszawa ma za sobą bardzo słabą, a chyba nawet kompromitującą rundę jesienną. Należy bowiem powiedzieć, że po letnich transferach mało kto spodziewał się, że Wojskowi zakończą pierwszą część sezonu w strefie spadkowej. Tak się jednak stało i nowy trener – Marek Papszun – musi nie tylko wydostać zespół z dołka, ale i powalczyć o jakiekolwiek uratowanie tego sezonu pod względem sportowego wyniku.

Nie będzie to łatwe, ale pomóc w tym ma nowa, kompletnie inna organizacja pracy całego pionu odpowiadającego za transfery oraz wyniki zespołu. Już jakiś czas temu mówiono o spadającej roli Frediego Bobicia w, a teraz te informacje się potwierdzają, o czym poinformował FootballScout na platformie X. Podczas sobotniego sparingu Legii z Pogonią Grodzisk Mazowiecki nieobecny był wspominany Bobić, którego funkcja ma być już mało znacząca.

To oznacza, że zdecydowanie więcej do powiedzenia w klubie będzie mieć Michał Żewłakow, a więc nominalny dyrektor sportowy Wojskowych oraz sam trener Marek Papszun. To właśnie szkoleniowiec ma teraz przy Łazienkowskiej decydować o sporej liczbie rzeczy i to jego zdanie będzie miało decydujący wpływ na temat każdego transferu. To diametralna zmiana względem tego, co jeszcze jakiś czas temu miało miejsce w Legii.

