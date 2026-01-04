Legia idzie w nowym kierunku. Kolejna zmiana coraz bliżej

Legia Warszawa zdecydowała się na konkretny reset. Tymczasem ciekawe wieści na temat potencjalnych kolejnych działań w klubie ujawnił profil FootballScout na platformie X.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marek Papszun

Fredi Bobić na wylocie z Legii Warszawa

Legia Warszawa ma za sobą bardzo nieudaną rundę jesienną. Dotyczy to nie tylko rywalizacji w PKO BP Ekstraklasie, ale także występów w STS Pucharze Polski oraz Lidze Konferencji. Tym samym władze klubu podjęły decyzję, aby misję ratowania sezonu 2025/2026 powierzyć trenerowi Markowi Papszunowi. Wiąże się to z konkretnymi zmianami, o czym informuje profil FootballScout w serwisie X.

Źródło przekonuje, że od momentu pojawienia się nowego szkoleniowca w stołecznej ekipie wyraźnie zmniejszyła się rola Frediego Bobicia w klubowych strukturach. Do tego stopnia, że kwestią czasu wydaje się rozstanie 54-latka z Legią.

W praktyce każdy transfer, który aktualnie rozważa 15-krotny mistrz Polski, jest pilotowany bezpośrednio przez trenera Papszuna. Biorąc pod uwagę fakt, że dyrektorem sportowym Legii jest Michał Żewłakow, rola kierownika sportowego wydaje się w obecnych realiach zbędna.

Bobić trafił do Legii Warszawa w kwietniu minionego roku. To właśnie w trakcie kadencji 34-krotnego reprezentanta Niemiec stołeczny klub pozyskał takich zawodników jak: Mileta Rajović, Kamil Piątkowski, Kacper Urbański czy Damian Szymański. Mimo to Legia zakończyła 2025 rok z bilansem zaledwie 19 punktów i 17. pozycją w tabeli PKO BP Ekstraklasy.

Stołeczna drużyna rozpoczęła już przygotowania do drugiej części sezonu. Z kolei w dniach od 10 do 24 stycznia będzie przebywać na zgrupowaniu w tureckim Belek. W trakcie obozu Legia rozegra cztery spotkania sparingowe, mierząc się między innymi z Malmoe oraz Spartą Praga. Pierwsze oficjalne spotkanie w 2026 roku Wojskowi rozegrają 1 lutego, gdy w roli gospodarza podejmą Koronę Kielce.