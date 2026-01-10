Widzew Łódź finalizuje transfer reprezentanta Polski! Hit PKO Ekstraklasy

08:26, 10. stycznia 2026 09:11, 10. stycznia 2026
Jakub Fudali
Jakub Fudali Źródło:  Tomasz Włodarczyk, Meczyki.pl

Widzew Łódź od jakiegoś czasu był zainteresowany pozyskaniem Bartłomieja Drągowskiego. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl", wszystko w tej sprawie jest już ustalone i do tego hitowego ruchu dojdzie.

Piłkarze Widzewa Łódź
Obserwuj nas w
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew sprowadzi Bartłomieja Drągowskiego

Widzew Łódź w tym sezonie radzi sobie słabe, a przynajmniej przeciętnie. Gdy jednak spojrzeć na to, jakich transferów dokonał klub latem, to aż trudno uwierzyć, że w rundzie jesiennej zespół zanotował najwięcej porażek w lidze – dziesięć. Dlatego też finalnie zakończyli oni rok na 15. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy i wiele wskazuje na to, że plany o zakwalifikowaniu się do eliminacji europejskich pucharów odsunąć będzie trzeba przynajmniej do przyszłej kampanii.

Niemniej zimowe okienko transferowe jest kolejną dobrą okazją do wzmocnienia swoich szeregów i to chcą zrobić władze klubu z Serca Łodzi. Do tej pory przeprowadzili oni trzy transfery za ponad pięć milionów euro, w tym ruch, który jest nowym rekordem ligi. Teraz z kolei sięgają po nowego bramkarza, prosto z reprezentacji Polski. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, nowym graczem Widzewa Łódź zostanie Bartłomiej Drągowski. Wszystko w tej sprawie jest już ustalone, a w niedzielę odbyć mają się testy medyczne.

POLECAMY TAKŻE

Piłkarze Widzewa
Widzew szykuje kolejny duży transfer. Dyrektor potwierdza
Piłkarze Widzewa Łódź
Widzew Łódź odrzucił rekordową ofertę! Mógł zarobić fortunę
Bartłomiej Drągowski
Drągowski bliski transferu. Jest decyzja greckiego klubu

Temat sprawdzenia bramkarza Panathinaikosu żywy był od jakiegoś czasu, ale ostatnio Piotr Koźmiński informował także o innej opcji. Finalnie to jednak Drągowski, który otrzymał wolną rękę ws. odejścia z Grecji, wróci do Polski. Wszystko wskazuje na to, że można mówić o hicie transferowym w naszej lidze. Bartłomiej Drągowski w tym sezonie rozegrał w sumie 14 spotkań. Łącznie dla zespołu z Aten wystąpił 72 razy.

Zobacz także: Jagiellonia Białystok marzyła o nim od dawna. Nic z tego