Widzew Łódź finalizuje transfer reprezentanta Polski! Hit PKO Ekstraklasy

Widzew Łódź od jakiegoś czasu był zainteresowany pozyskaniem Bartłomieja Drągowskiego. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu "Meczyki.pl", wszystko w tej sprawie jest już ustalone i do tego hitowego ruchu dojdzie.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Widzew sprowadzi Bartłomieja Drągowskiego

Widzew Łódź w tym sezonie radzi sobie słabe, a przynajmniej przeciętnie. Gdy jednak spojrzeć na to, jakich transferów dokonał klub latem, to aż trudno uwierzyć, że w rundzie jesiennej zespół zanotował najwięcej porażek w lidze – dziesięć. Dlatego też finalnie zakończyli oni rok na 15. miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy i wiele wskazuje na to, że plany o zakwalifikowaniu się do eliminacji europejskich pucharów odsunąć będzie trzeba przynajmniej do przyszłej kampanii.

Niemniej zimowe okienko transferowe jest kolejną dobrą okazją do wzmocnienia swoich szeregów i to chcą zrobić władze klubu z Serca Łodzi. Do tej pory przeprowadzili oni trzy transfery za ponad pięć milionów euro, w tym ruch, który jest nowym rekordem ligi. Teraz z kolei sięgają po nowego bramkarza, prosto z reprezentacji Polski. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, nowym graczem Widzewa Łódź zostanie Bartłomiej Drągowski. Wszystko w tej sprawie jest już ustalone, a w niedzielę odbyć mają się testy medyczne.

Temat sprawdzenia bramkarza Panathinaikosu żywy był od jakiegoś czasu, ale ostatnio Piotr Koźmiński informował także o innej opcji. Finalnie to jednak Drągowski, który otrzymał wolną rękę ws. odejścia z Grecji, wróci do Polski. Wszystko wskazuje na to, że można mówić o hicie transferowym w naszej lidze. Bartłomiej Drągowski w tym sezonie rozegrał w sumie 14 spotkań. Łącznie dla zespołu z Aten wystąpił 72 razy.

