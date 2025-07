Świetne wieści dla kibiców Rakowa! Klub przekazał co z Ivim Lopezem

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ivi Lopez

Ivi Lopez wrócił do treningów Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa może być w miarę zadowolony z początku nowego sezonu. Piłkarze wicemistrzów Polski do tej pory na koncie mają dwa zwycięstwa oraz jedną porażkę. Co ważne dla ekipy Marka Papszuna, w pierwszym meczu eliminacji europejskich pucharów udało pokonać się przed własną publicznością zespół z Żyliny, co przed rewanżem stawia Medaliki w uprzywilejowanej pozycji.

W lidze jednak ostatnio przytrafiła się porażka z ekipą Wisły Płock. Niemniej należy pamiętać, że piłkarze spod Jasnej Góry mierzą się z kilkoma poważnymi osłabieniami swojego zespołu. Wśród nich jest m.in. Ivi Lopez. Ofensywny pomocnik z Hiszpanii w okresie przygotowawczym nabawił się kontuzji i od jakiegoś czasu pozostaje poza kadrą Rakowa.

Teraz jednak sam klub w swoich mediach społecznościowych poinformował, że Ivi Lopez wrócił do treningów. To więc bardzo dobra informacja, bowiem wskazuje, że wszystko w procesie rehabilitacji gwiazdora idzie bardzo dobrze i być może już za kilka tygodni zobaczymy go ponownie na murawie, co będzie cennym wzmocnieniem zespołu Marka Papszuna.

