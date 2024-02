IMAGO / Marta Badowska / PressFocus /NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Piłkarze Stali Mielec

Stal Mielec jest blisko wzmocnienia w środku pola

Chodzi o sprowadzenie pomocnika z Rumunii

Mielczanie w sensacyjnych okolicznościach pokonali ostatnio Puszczę Niepołomice

Pomoże?

Stal Mielec przed tygodniem w niewiarygodnych okolicznościach wygrała z ekipa Puszczy Niepołomice. Gracze Kamila Kieresia przegrywali do 83. minuty 0:1, ale w czasie kilkunastu minuty zdołali nie tylko doprowadzić do wyrównania, ale i przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Niemniej w zespole wciąż są braki, które trzeba załatać.

Jednym z nich jest utrata kilka tygodni temu Michała Trąbki. Były pomocnik ŁKS-u w drużynie z Mielca grał raptem przez pół roku, ale już po tym okresie zdecydował się na skorzystanie z lukratywnej oferty Wieczystej Kraków. Choć słowa “lukratywna”, to chyba zbyt mało powiedziane. Do tej pory “Stalówka” nie znalazła za niego następcy.

Jednak według informacji przekazanych przez Piotra Koźmińskiego z “WP Sportowe Fakty” to się właśnie zmienia. Bowiem do Stali dołączy niejaki Ion Gheorghe. 24-letni środkowy pomocnik ostatnio występował w lidze rumuńskiej, gdzie rozegrał w sumie prawie 200 spotkań. Zdobył też 17 goli i zanotował 23 asysty. Do Ekstraklasy ma trafić na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu.