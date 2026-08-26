Wieczysta Kraków ma nowego trenera. Klub z PKO Bp Ekstraklasy postawił na Zeljko Kopicia, który podpisał umowę do końca sezonu 2026/2027 z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Wieczysta ma nowego trenera

Wieczysta Kraków poinformowała o zatrudnieniu nowego szkoleniowca, przekazało biuro prasowe klubu w oficjalnym komunikacie Został nim Zeljko Kopić, posiadający licencję UEFA Pro. W swojej dotychczasowej karierze prowadził zespoły w Chorwacji, na Cyprze, w Bułgarii oraz Rumunii. Wśród jego byłych pracodawców znajdują się między innymi: Hajduk Split, Pafos FC, Botev Płowdiw oraz Dinamo Zagrzeb.

Szczególnie interesująco wygląda jego okres pracy w Dinamie Zagrzeb. Kopić najpierw odpowiadał za funkcjonowanie akademii, a w grudniu 2021 roku przejął pierwszy zespół. W 19 oficjalnych spotkaniach odniósł 13 zwycięstw, zanotował dwa remisy i poniósł cztery porażki. Dało mu to średnią 2,16 punktu na mecz, czyli najlepszy wynik punktowy w jego karierze w klubie, w którym prowadził większą liczbę spotkań.

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Najdłużej nowy trener Wieczystej pracował jednak w Dinamie Bukareszt. Od grudnia 2023 do czerwca 2026 roku poprowadził rumuński zespół w 112 spotkaniach. Jego bilans to 44 zwycięstwa, 38 remisów oraz 30 porażek. Jednocześnie w Pucharze Rumunii średnia zdobywanych przez jego drużynę punktów wynosiła dwa na spotkanie.

Kopić ma również doświadczenie w pracy z Hajdukiem Split, z którym dotarł do finału Pucharu Chorwacji. Według profilu szkoleniowca w serwisie Transfermarkt preferowanym przez niego ustawieniem jest 4-3-3, a jego zespoły mają prezentować ofensywny styl gry.

Teraz Chorwat rozpoczyna nowy etap kariery w Polsce. Ekipa z Krakowa liczy, że doświadczenie zdobyte na kilku europejskich rynkach pomoże drużynie zrobić kolejny krok sportowy. Kontrakt Kopicia obowiązuje do końca sezonu 2026/2027 i zawiera opcję przedłużenia.