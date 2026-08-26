Królewski ocenił transfer Wieczystej. „Wisła ma lepszych napastników”

Efthymios Koulouris został niedawno piłkarzem Wieczystej Kraków. Na kanale Meczyki.pl transfer napastnika ocenił Jarosław Królewski. Właściciel przyznał, że Wisła Kraków ma lepszych zawodników na dziewiątce.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wisła Kraków ma lepszych napastników niż Koulouris

Wisła Kraków i Wieczysta Kraków awansowały do PKO BP Ekstraklasy, więc naturalnym krokiem było wzmocnienie kadry pierwszego zespołu. Jednym z ostatnich transferów w drużynie, której właścicielem jest Wojciech Kwiecień było pozyskanie Efthymiosa Koulourisa. Grek był w przeszłości królem strzelców ligi w barwach Pogoni Szczecin. Do Polski wrócił po krótkiej przygodzie w Arabii Saudyjskiej, gdzie grał w barwach Al-Ula.

Transfer Koulourisa odbił się szerokim echem w mediach sportowych. Eksperci chwalili Wieczystą za sfinalizowanie tej transakcji. Inaczej do tematu podchodzi Jarosław Królewski, który uważa, że Wisła ma lepszych napastników niż Grek, więc sam transfer nie zrobił na nim wrażenia.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Transfer nie zrobił na nas żadnego wrażenia. Osobiście uważam, że każdy z naszych obecnych napastników jest lepszy niż Kouloruis – mówił Jarosław Królewski na kanale Meczyki.pl.

Mariusz Jop, czyli szkoleniowiec Wisły Kraków ma do dyspozycji czterech napastników. O sile zespołu stanowią Angel Rodado i Jordi Sanchez. Latem drużynę wzmocnił także Jeremy Guillemenot. Jest także młody Karol Tokarczuk.

Koulouris w poprzednim sezonie w barwach Al-Ula strzelił 23 bramki w 36 meczach. Jego klub nie awansował do Saudi Pro League.