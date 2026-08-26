Legia Warszawa jest jego wymarzonym klubem. Papszun przemówił ws. transferu

Bohdan Wjunnyk publicznie wyraził chęć dołączenia do Legii Warszawa. O potencjalny transfer został zapytany Marek Papszun. Trener stołecznego klubu, cytowany przez serwis legia.net, podkreślił, że ceni go jako piłkarza.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Wjunnyk chce do Legii. Papszun jest na „TAK”

Legia Warszawa ściągnęła sześciu zawodników w trakcie letniego okna transferowego. Co ciekawe, ani jeden transfer nie został przeprowadzony za gotówkę. Cztery dotyczyły piłkarzy bez kontraktu, a dwa pozostałe odbyły się w ramach wypożyczenia. Pod koniec okienka może się to jednak zmienić.

Na rynku transferowym jest ciekawa sytuacja. Bohdan Wjunnyk miał możliwość przejścia do Korony Kielce, ale odmówił zmiany klubu. Powód? Ukrainiec chce trafić tylko i wyłącznie do Legii Warszawa. Chęć dołączenia do stołecznego klubu wyraził publicznie, na co zareagował Marek Papszun.

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– Oby więcej takich zawodników, którzy chcą grać w Legii. To jest pocieszające, bo pokazuje, że jesteśmy wartością na różnych polach. Miło usłyszeć takie słowa od Bohdana. Mogę chcieć wielu zawodników. Tak jak powtarzam, nie ode mnie to zależy. Mogę powiedzieć tylko, że na pewno cenię Wjunnyka jako zawodnika i widzę w tym chłopaku potencjał – powiedział Marek Papszun, cytowany przez serwis legia.net.

Papszun wyraźnie dał do zrozumienia, że chce Wjunnyka u siebie. Podkreślił, że ceni go jako piłkarza i widzi w nim duży potencjał. Czas pokaże, czy 24-latek finalnie dołączy do Legii, czy nie. Na pewno będzie na to naciskał, ponieważ nie widzi przyszłości w Lechii Gdańsk, która spadła z Ekstraklasy.