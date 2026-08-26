Śląsk obserwuje Portugalczyka. Wcześniej był przymierzany do innego polskiego klubu [NASZ NEWS]

19:52, 26. sierpnia 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Choć Śląsk Wrocław dokonał już w tym okienku kilku transferów, to na tym jeszcze nie koniec. Z naszych informacji wynika, że klub z Dolnego Śląska ma oko na znanego już z występów w Polsce Portugalczyka.

Piłkarze Śląska Wrocław
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Są świadomi braków

W ostatniej kolejce Śląsk Wrocław stworzył niesamowite widowisko, walcząc do ostatnich sekund z Widzewem. Choć łodzianie niemal cały mecz grali w dziesiątkę, to byli bardzo bliscy zwycięstwa. Gospodarze zdołali jednak wyszarpać remis 3:3.

Śląsk potrafi pokazać jakość, ale ma też braki. We Wrocławiu są tego świadomi, stąd działania na rynku transferowym. To okienko na pewno w przypadku tego klubu nie jest jeszcze zamknięte.

Najbardziej poszukiwane pozycje przez działaczy z Dolnego Śląska to wahadło, gracz do środka pola i napastnik. Nie oznacza to jednak, że wrocławski klub nie monitoruje piłkarzy na inne pozycje.

W Polonii robił furorę

Z naszych informacji wynika, że na listy Śląska trafił Diogo Brasido, portugalski prawy obrońca, niedawno przymierzany do ostatniego ligowego rywala wrocławian, czyli właśnie do Widzewa.

Brasido poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu z Estoril do Polonii Warszawa. Na zapleczu Ekstraklasy rozegrał 23 spotkania, w których zanotował jedną asystę. Zebrał bardzo dobre recenzje.

Portal Duma Stolicy wybrał go nawet najlepszym piłkarzem „Czarnych Koszul” za ubiegłą jesień. 23-letni Portugalczyk w głosowaniu kibiców wygrał z Łukaszem Zjawińskim, który po sezonie przeszedł do Legii.

A wracając do zainteresowania Śląska. To nie tak, że toczą się zaawansowane rozmowy, czy że jest blisko jego przyjścia. Natomiast bezspornym jest fakt, że klub ma go na swojej liście i niewykluczone, że prędzej czy później coś się w tej sprawie wydarzy. Jego kontrakt z Estoril obowiązuje do lata 2027 roku.

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