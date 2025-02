Śląsk Wrocław na sprzedaż. Biznesmen potwierdza chęć przejęcia

ZUMA Press Wire / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Śląska Wrocław

Śląsk Wrocław może zostać przejęty przez Alexa Haditaghiego!

Śląsk Wrocław jest w dramatycznej sytuacji. Właściwie można powiedzieć, że wciąż obecny wicemistrz Polski jest jedną nogą w Betclic 1. lidze. Misja ratunkowa jakiej podjął się w zimowej przerwie trener Ante Simundza po dotychczasowych dwóch kolejkach rundy wiosennej PKO Ekstraklasy przyniosła raptem jeden punkt. Dla wszystkich we Wrocławiu, ale i nie tylko staje się więc jasne, że klub nowe rozgrywki rozpocznie najprawdopodobniej w niższej lidze.

Do utrzymania potrzeba praktycznie cudu, ale problemy ekipy z Dolnego Śląska to nie tylko obecna sytuacja sportowa, ale i kwestie właścicielskie. Kibice nie raz, nie dwa domagali się sprywatyzowania klubu, co było nawet obiecywane przez prezydenta Jacka Sutryka. Do tej pory nic z tego nie wynikło, ale wkrótce może się to zmienić. Według informacji przekazanych przez Bartłomieja Czetowicza z serwisu “wSzczecinie.pl”, zainteresowany przejęciem Śląska Wrocław jest Alex Haditaghi.

WIDEO: Boniek: łatwo jest wydawać pieniądze innych

Biznesmen, który jakiś czas temu był bliski przejęcia Pogoni Szczecin, teraz zainteresował się Wojskowymi i potwierdza w rozmowie z dziennikarzem serwisu “wSzczecinie.pl”, że chce kupić klub i kreśli plan na przyszłość.

– Moje zainteresowanie Śląskiem Wrocław wynika z wiary w siłę dobrego zarządzania i […] w ogromny potencjał, jaki oferuje ten zespół oraz miasto. Dzięki naszej jasnej wizji i naszemu czystemu wsparciu finansowemu jestem pewien, że mamy potencjał do zbudowania zwycięskiego zespołu, z którego miasto i kibice mogą być dumni – powiedział Alex Haditaghi.

