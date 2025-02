Co dalej z dyrektorem sportowym Legii? Odpadł jeden z najpoważniejszych kandydatów [NASZ NEWS]

East News sp. z o.o./Alamy Na zdjęciu: Stadion Legii Warszawa

Kilka ciekawych nazwisk w grze

Legia Warszawa jeszcze przed końcem roku ogłosiła, że Jacek Zieliński przestanie pełnić funkcję dyrektora sportowego. W związku z tym rozpoczęły się poszukiwania nowego szefa działu sportu. I trwają do dzisiaj.

Goal.pl regularnie informował o kolejnych nazwiskach, które przewijały się w tym temacie. Jednym z najczęściej pojawiających się przy tej okazji był Marcel Klos, posiadający polskie i niemieckie obywatelstwo, pracujący ostatnio dla potężnej grupy mającej w swoim portfolio kluby rozsiane po całym świecie.



Klos doskonale mówi po polsku, ma rodzinę w Warszawie, a jak mówił w wywiadzie dla goal.pl pół żartem pół serio, do pracy w Legii namawiał go też mieszkający w stolicy ojciec. Z informacji goal.pl wynika jednak, że Marcel Klos nie zostanie dyrektorem sportowym Legii.

Oglądaj program Nasz News (VIDEO)

Klos? Być może tak, ale za kilka lat

Choć działacze klubu z Ł3 rozmawiali z nim kilka razy, to negocjacje nie zakończyły się powodzeniem. W okolicach Legii słyszymy, że strony nie zamykają się na powrót do rozmów, ale za kilka lat. W tym momencie, jak wspomnieliśmy, Klos tej funkcji w Warszawie nie obejmie.



Wiele wskazuje na to, że faworytem pozostaje Jiri Bilek, czyli dyrektor sportowy Slavii Praga. Według nieoficjalnych doniesień Bilek był niedawno na rozmowach w Warszawie. Z informacji goal.pl wynika, że Legia rozmawiała też między innymi z Belgiem Roelem Vaeyensem.



Klub z Łazienkowskiej, o czym też informowaliśmy na naszych łamach, chce wybrać szefa działu sportu w tym miesiącu. Tak, aby nowy dyrektor zaczął wdrazać się w klub i przygotował letnie okienko transferowe.