Serafin Szota

Stoper na pomoc defensywie

Śląsk Wrocław ma za sobą bardzo, ale to bardzo dobry sezon. Wrocławianie zajęli drugie miejsce w tabeli i zgarnęli wicemistrzostwo Polski. Warto jednak podkreślić, że do końca mieli szansę na to, aby zostać mistrzem, a co więcej, w pierwszej części sezonu wydawało się, że to oni, a nie Jagiellonia Białystok są faworytem. Niemniej finalnie ekipa Jacka Magiery założyła na szyję srebrne medale i wkrótce zagra w eliminacjach europejskich pucharów.

Taki fakt oczywiście wymaga od dyrektora sportowego Davida Baldy oraz całego klubu konieczności sprowadzenia do zespołu nowych, jakościowych zawodników. Wiadomo bowiem, że obecna kadra Śląska jest zbyt słaba i mało liczna, aby mogła poradzić sobie z grą na trzech frontach. Prawdopodobnie stąd też transfer Serafina Szoty, który właśnie oficjalnie został ogłoszony przez WKS.

25-letni środkowy obrońca ostatni czas spędził w ekipie Widzewa Łódź, gdzie w zakończonym sezonie rozegrał 17 spotkań. Wcześniej reprezentował barwy m.in. Wisły Kraków i Zagłębia Lubin. W sumie na poziomie PKO Ekstraklasy rozegrał on prawie 70 spotkań. W dodatku ma także 48 gier na zapleczu elity. Szota podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok.

