Mariusz Misiura przejmie Wisłę Płock

Wisła Płock zakończyła sezon 2023/24 tuż za strefą barażową w Fortuna 1. lidze i spędzi kolejną kampanię na zapleczu PKO Ekstraklasy. Oznacza to, że cel minimum jaki został postawiony przez Dariuszem Żurawiem nie został wykonany i były szkoleniowiec m.in. Lecha Poznań oraz Podbeskidzia Bielsko-Biała musiał pożegnać się z Nafciarzami. Klub poinformował o tym fakcie w poniedziałek, ale wszystko wskazuje na to, że już dzisiaj znalazł jego następcę.

Według informacji przekazanych przez “WP Sportowe Fakty”, nowym szkoleniowcem Wisły zostanie Mariusz Misiura. Były szkoleniowiec Znicza Pruszków dogadał się już z klubem we wszystkich kwestiach, a pod umową ma brakować tylko podpisu. Wcześniej 43-latek łączony był z wieloma innymi klubami. Jakiś czas temu wydawało się, że przejmie on jeszcze ekstraklasową Wartę Poznań, ale spadek Zielonych zdecydowanie zmienił plany trenera. Mówiło się również o możliwości pracy w Wiśle Kraków, ale – jak wszystko na to wskazuje – były tylko plotki i chęci kibiców.

Misiura ma za sobą kapitalny sezon u steru Znicza Pruszków. Beniaminek Fortuna 1. ligi zakończył sezon na 13. miejscu w tabeli i zapewnił sobie utrzymanie na kilka kolejek przed końcem rozgrywek, choć wielu – a być może nawet większość – ekspertów skazywała ich na pewny spadek. Sezon wcześniej pruszkowianie pod wodzą tego samego szkoleniowca wywalczyli awans z 2. ligi.

