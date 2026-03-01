Siemieniec trenerem Widzewa Łódź?! Jest odpowiedź opiekuna Jagiellonii

21:17, 1. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Canal+ Sport

Adrian Siemieniec po sezonie ma dostać ofertę od Widzewa Łódź. Takie informacje obiegły w niedzielę rano polskie media. W rozmowie z Canal+ Sport trener Jagiellonii zareagował na medialne doniesienia.

Adrian Siemieniec
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Siemieniec odpowiedział wymijająco na pytanie o Widzew Łódź

Adrian Siemieniec osiąga bardzo dobre wyniki jako trener Jagiellonii Białystok. Na swoim koncie ma już mistrzostwo oraz superpuchar Polski. W europejskich pucharach najpierw dotarł do ćwierćfinału, a rok później do rundy play-off Ligi Konferencji. Nic więc dziwnego, że w jego kierunku patrzą inne kluby. W przeszłości dużo pisało się o Cercle Brugge, czyli drużynie z Belgii. Teraz w grę wchodzi polski gigant.

W niedzielę pojawiła się informacja, że Siemieniec po sezonie dostanie ofertę od Widzewa Łódź. Przemysław Iwańczyk, dziennikarz Polsatu Sport miał nawet osobiście przekazać trenerowi, że łódzki klub zamierza po niego sięgnąć w nadchodzące lato.

Jagiellonia w miniony weekend rywalizowała z Legią Warszawa. Po spotkaniu Adrian Siemieniec udzielił wywiadu stacji Canal+ Sport. Został zapytany o doniesienia dot. Widzewa, ale nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi. Zasugerował, że skupia się na tym, na co ma wpływ, czyli pracy z białostockim klubem. Trenerem Dumy Podlasia jest od kwietnia 2023 roku.

Panowie, naprawdę nie dam się wciągnąć w takie dyskusje. Jako trenerowi trudno komentować mi wszystko, co dzieje się w mediach, każdą plotkę. Skupiam się na tym, na co mam wpływ, czyli na przygotowaniu drużyny – powiedział Adrian Siemieniec w rozmowie z Canal+ Sport.

