Media: Siemieniec może liczyć na ofertę z tego polskiego klubu

Adrian Siemieniec cieszy się wielką renomą. Jego Jagiellonia Białystok ponownie bije się o najwyższe cele w kraju. Przemysław Iwańczyk ujawnił, że zakontraktowanie tego trenera planuje Widzew Łódź.

Adrian Siemieniec
fot. Pressfocus Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Siemieniec zmieni klub? Widzew planuje go sprowadzić

Jagiellonia Białystok pod wodzą Adriana Siemieńca zdobyła historyczne mistrzostwo Polski, ale nie był jednorazowy wyskok. Trzeci sezon z rzędu utrzymuje się w ścisłej czołówce Ekstraklasy i walczy o najwyższe cele. Obecnie jest na dobrej drodze, by zdobyć kolejny tytuł – lideruje w ligowej tabeli, ma dwa punkty przewagi nad drugim zespołem i rozegrała jedno spotkanie mniej. Kilka dni temu zachwyciła też w Lidze Konferencji, gdzie otarła się o wyeliminowanie Fiorentiny i awans do 1/8 finału. Ostatecznie poległa w dwumeczu z włoskim klubem i pozostaje jej jedynie rywalizacja w lidze.

Kibice Jagiellonii obawiają się o przyszłość Siemieńca. Od kilku miesięcy jest to temat numer jeden w Białymstoku. Umowa trenera obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu, choć klub ma jednostronną opcję jej przedłużenia. Siemieniec nigdy nie ukrywał, że ma duże ambicje i w przyszłości chciałby spróbować swoich sił w zagranicznej lidze.

Nie można też wykluczyć dołączenia do innego polskiego klubu. Swego czasu przymierzano go do Lecha Poznań. Mocno zainteresowany tą współpracą ma być również Widzew Łódź. Przemysław Iwańczyk z redakcji Polsat Sport ujawnił, że skontaktował się nawet z samym Siemieńcem, by poinformować go o planach łódzkiego klubu. Niebawem może otrzymać atrakcyjną ofertę.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Widzew pokazał, że pod względem finansowym działa na zupełnie innej, nieznanej dotąd w polskiej piłce skali. Problem w tym, że drużyna na boisku głównie rozczarowuje. Dalej znajduje się w strefie spadkowej i może nawet pożegnać się z Ekstraklasą.