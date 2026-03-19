Siemieniec łączony był z tym klubem. Właśnie zwolnili trenera

Cercle Brugge poinformowało, że z funkcji trenera zwolniony Onur Cinel. Z klubem z Belgii ostatnio łączony był Adrian Siemieniec, to więc być może moment na zmianę otoczenia?

Adrian Siemieniec

Siemieniec latem trafi Cercle Brugge?!

Jagiellonia Białystok w tym sezonie walczy o mistrzostwo Polski. Zdaniem wielu ekspertów, wspólnie z Lechem Poznań, jest to najpoważniejszy kandydat do wywalczenia tego trofeum. Do batalii ostatnio dołączyło także Zagłębie Lubin, ale trudno przesądzać o sytuacji Miedziowych.

Niemniej coraz więcej mówi się o przyszłości Dumy Podlasia w nowym sezonie. Przede wszystkim latem klub czekać może spora rewolucja. Kilku ważnych piłkarzy może odejść, a Widzew Łódź poluje chociażby na Łukasza Masłowskiego – dyrektora sportowego Jagi. Na celowniku Roberta Dobrzyckiego ma być także Adrian Siemieniec, ale trudno wyobrazić sobie taki scenariusz, szczególnie, że szkoleniowiec łączony był już z zagraniczną pracą.

Jakiś czas temu media informowały, że Adrian Siemieniec trafił bowiem na celownik występującego w lidze belgijskiej Cercle Brugge. To klub, który raczej jest przeciętniakiem tamtejszych rozgrywek, więc opcja wydaje się być realna. Szczególnie, że właśnie poinformowano o rozstaniu z dotychczasowym szkoleniowcem; Onurem Cinelem.

To powoduje, że przed Adrianem Siemieńcem otwierałaby się spora szansa na objęcie Cercle Brugge latem. Wraz z końcem sezonu wygasa jego kontrakt z Jagiellonią, więc to także mogłoby – mówiąc kolokwialnie – zgrać się z idealnym momentem na zmianę środowiska i postawieniu kolejnego kroku w rozwoju.

