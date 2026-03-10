Widzew latem ruszy po wielki transfer z PKO Ekstraklasy. Przesądzone

Widzew Łódź już zdecydował, że latem ruszy po Łukasza Masłowskiego. Chęć jego pozyskania jest przesądzone, pytanie co na to Jagiellonia? Informacje w tej sprawie przekazał serwis "Sektor Widzew".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Michał Rydz

Widzew chce sprowadzić Łukasza Masłowskiego

Widzew Łódź w ostatnich miesiącach udowodnił, że na rynku transferowym w Polsce nie ma sobie równych. Przynajmniej pod względem wydawanych kwot, bowiem tylko w tym sezonie na wzmocnienia – czy też bardziej teoretyczne wzmocnienia – wydano około 20 milionów euro. Mimo tego klub walczy o utrzymanie w PKO Ekstraklasie, choć po zmianie trenera wydaje się, że mają zdecydowanie większe szanse na pomyślne zakończenie tej kampanii.

Niemniej wszystko wskazuje na to, że również latem Widzew czekać będą spore zmiany. Wszystko za sprawą nowego pionu sportowego. Według informacji przekazanych przez serwis „Sektor Widzew”, przesądzone już jest, że klub ruszy po Łukasza Masłowskiego z Jagiellonii Białystok. Dyrektor sportowy Dumy Podlasia już od jakiegoś czasu łączony jest z wielkim transferem do Łodzi. Z pewnością byłby to ruch o wielkiej skali w naszej lidze.

Łukasz Masłowski to były piłkarz drużyny z Serca Łodzi i były dyrektor tego klubu. Niemniej ważne jest to, że obecnie z Jagiellonią Białystok ma ważną umowę do końca czerwca 2027 roku. Ewentualna chęć pozyskania go już latem, musiałby wiązać się z wyłożeniem kwoty odstępnego, podobnie, jak w przypadku piłkarzy. Z tym raczej Widzew nie będzie mieć problemu. Pytanie jednak, jaka decyzja będzie po stronie Białostoczan i samego zainteresowanego.

