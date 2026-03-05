Siemieniec chwali Lechię Gdańsk. Mówi o podobieństwie do Jagiellonii

Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Lechia jak Jagiellonia z mistrzowskiego sezonu

Jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań tej serii gier w PKO Ekstraklasie jest rywalizacja pomiędzy Lechią Gdańsk a Jagiellonią Białystok. Oba zespoły preferują bardzo ofensywny styl gry i w ich meczach pada mnóstwo bramek – szczególnie pod tym względem wyróżnia się zespół z Trójmiasta. Niemniej także w meczach gości z Podlasia liczba klarownych sytuacji strzeleckich, groźnych akcji oraz emocji jest spora.

Wszystko wskazuje więc na bardzo dobry pojedynek, tym bardziej, że Lechia Gdańsk jest w dobrej formie w tym sezonie i pomimo różnych okoliczności zajmuje wysokie miejsce w tabeli. Jagiellonia z kolei walczy o mistrzostwo Polski i właśnie do tego ostatniego mistrzostwa Dumy Podlasia wrócił na konferencji prasowej trener Adrian Siemieniec. Porównał on bowiem grę swojego zespołu do obecnej Lechii.

– Z perspektywy mentalności, podejścia do meczu i przeciwnika Lechia przypomina Jagiellonię z sezonu mistrzowskiego. Oczywiście gramy inaczej, ale mówię o bezkompromisowości. Też byliśmy zespołem, który raczej nigdy nie kalkulował: ani przed meczem, ani w trakcie, ani w 1. minucie, ani w ostatniej. Mecze były bardzo otwarte, atrakcyjne. Bardzo dużo goli strzelaliśmy, ale też bardzo dużo traciliśmy – powiedział Adrian Siemieniec na konferencji prasowej cytowany przez „WP Sportowe Fakty”.

