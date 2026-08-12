Reguła celem numer jeden. Znany klub widzi w nim następcę gwiazdy

Marcel Reguła zbliża się do zagranicznego transferu. Bild, na którego powołuje się Marcin Borzęcki, informuje, że Polak jest celem numer jeden dla FC Koeln, jeśli z klubem pożegna się Said El Mala

Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Marcel Reguła

FC Koeln umieściło Regułę na szczycie listy życzeń

Marcel Reguła od kilku tygodni jest łączony z zagranicznym transferem. Następnym przystankiem w karierze nastolatka ma być Bundesliga. Nie jest tajemnicą, że mocno interesuje się nim FC Koeln. Niemiecka drużyna musi jednak spełnić jeden warunek, żeby ściągnąć kapitana młodzieżowej reprezentacji Polski. W pierwszej kolejności sprzedany ma zostać Said El Mala.

Sprzedaż El Mali odblokuje dodatkowe środki na transfer. Co jednak najważniejsze, Reguła miałby zostać właśnie następcą swojego rówieśnika. Nowe informacje w tej sprawie przekazał dziennik Bild, na którego powołuje się Marcin Borzęcki.

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Reguła to cel numer jeden dla FC Koeln, jeśli chodzi o zastąpienie El Mali. Z racji tego, że transfer niemieckiego piłkarza do Borussii Dortmund jest coraz bliżej, 14. drużyna poprzedniego sezonu Bundesligi wykonała krok w stronę zawodnika Zagłębia Lubin. Thomas Kessler, dyrektor sportowy „Koziołków” podjął rozmowy z polskim klubem ws. zakupu Marcela Reguły.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Reguła jeszcze w sierpniu przeniesie się do FC Koeln. W tym sezonie zagrał już w dwóch meczach w Ekstraklasie i strzelił jednego gola. Poprzednie rozgrywki zakończył z dorobkiem 7 trafień i 5 asyst w 32 spotkaniach.