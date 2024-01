fot. Imago / Konrad Swierad Na zdjęciu: Piłkarze Ruch Chorzów

Wkrótce kolejni nowi zawodnicy trafią do Ruchu Chorzów

Szeregi Niebieskich wzmocnią Patryk Stępiński i Robert Dadok

Przynajmniej na razie utkwił w martwym punkcie temat pozyskania Fabiana Piaseckiego przez Ruch

Ruch Chorzów nie odpuszcza walki o utrzymanie

Ruch Chorzów do rundy wiosennej podejdzie, zajmując przedostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy. Aby utrzymać się w lidze 14-krotny mistrz Polski będzie potrzebował mniej więcej 21-22 punktów. Według różnych obliczeń 35 oczek powinno wystarczyć na to, aby zapewnić sobie utrzymanie w PKO Ekstraklasie.

Jak na razie ekipę z Chorzowa wzmocnili: Filip Wilak, Adam Vlkanova, Dante Stipica oraz Mike Huras. Kolejnym nowym graczem Ruchu zostanie Patryk Stępiński, który ponownie trafi pod skrzydła trenera Janusza Niedżwiedzia. Według wieści dziennikarzy Michała Zichlarza ze Sportu i Szymona Janczyka z Weszlo.com nowym graczem Niebieskich zostanie również Robert Dadok, który za porozumieniem stron rozwiązał umowę z Górnikiem Zabrze.

Zobacz także: Sponsorem strategicznym Ruchu Chorzów jest Betclic, oferujący nowym klientom zakład bez ryzyka nie tylko na mecze Niebieskich. Chcesz wiedzieć więcej? Przeczytaj, czym tak naprawdę jest Betclic kod promocyjny

Goal.pl dotarł natomiast do wiadomości, że Fabian Piasecki raczej nie zasili szeregów Ruchu. Ostatnio nie brakowało spekulacji w mediach dotyczących napastnika Rakowa Częstochowa. Niebiescy rozważali pozyskanie piłkarza, biorąc pod uwagę wypożyczenie. Takim rozwiązaniem nie byli jednak zbytnio zainteresowani przedstawiciele Medalików. Chociaż były podejmowane próby wpłynięcia na zmianę decyzji, to jednak rozbieżności między klubami wydają się zbyt duże i na dzisiaj transakcja z udziałem Piaseckiego do Ruchu jest mało prawdopodobna.

Ważne jest natomiast to, że jeszcze w trakcie trwającego okna transferowego władze chorzowian mają plany, aby pozyskać jeszcze jednego defensora. Jeśli to okaże się faktem, to w trakcie zimowej sesji transferowej Ruch pozyska siedmiu nowych graczy. Czy to wystarczy do utrzymania? Czas pokaże. Pierwszy oficjalny mecz w 2024 roku Niebiescy w PKO Ekstraklasie zagrają już 9 lutego. Poprzeczka będzie zawieszona wysoko, bo rywalem będzie Legia Warszawa. Spotkanie odbędzie się na Stadionie Śląskim, a na trybunach spodziewanych jest 40 tysięcy widzów, w tym ponad cztery tysiące fanów gości.