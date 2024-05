City Football Group musi zmniejszyć swoje udziały w Gironie do 30%, aby klub mógł zagrać w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Taką decyzję podjęła UEFA - informuje The Sun.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Eric Garcia

Girona ma problem z grą w Lidze Mistrzów, CFG musi sprzedać udziały

Girona, która okazała się rewelacją bieżącego sezonu La Liga, wywalczyła awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Dla hiszpańskiego klubu to historyczne osiągnięcie bowiem w przeszłości nigdy nie grali w europejskich pucharach. Kataloński klub jest częścią City Football Group, czyli właściciela m.in. Manchesteru City. UEFA wyklucza sytuację, w której dwa kluby z tym samym właścicielem mogą grać w tych samych rozgrywkach.

Jednak dla Girony wciąż istnieje duża szansa na występ w Lidze Mistrzów. Jak informuje portal The Sun, UEFA, aby dopuścić biało-czerwonych do gry postawiła specjalny warunek grupie CFG. Europejska federacja chce, aby właściciel Manchesteru City zmniejszył swoje udziały w hiszpańskim klubie do 30%. Na ten moment City Football Group ma aż 47% udziałów. Jeśli dojdzie do sytuacji, w której firma z Zjednoczonych Emiratów Arabskich nie zmniejszy swoich udziałów, to Girona w przyszłych rozgrywkach w Europie zagra w Lidze Europy.

Girona aktualnie w swojej kadrze ma kilku zawodników wypożyczonych bezpośrednio z Manchesteru City. Aktualnie zawodnikami biało-czerwonych są Yan Couto, Savio oraz Yangel Herrera. Podopieczni Michela w La Liga wciąż walczą o wicemistrzostwo Hiszpanii. W chwili obecnej zajmują 3. miejsce, lecz tracą tylko jeden punkt do FC Barcelony. Do końca sezonu pozostały dwa mecze.