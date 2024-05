Legia stara się o napastnika, którego chciał Raków [NASZ NEWS]

MB Media/PressFocus Na zdjęciu: Bruno Duarte (Farense)

Bruno Duarte z portugalskiego Farense jest jednym z celów transferowych Legii Warszawa na letnie okno transferowe

28-letni napastnik strzelił w tym sezonie Liga Portugal trzynaście goli w 31 meczach i dorzucił do tego cztery asysty

Podczas ostatniego okna transferowego o transfer Brazylijczyka mocno zabiegał Raków Częstochowa, ale wówczas rozmowy zakończyły się fiaskiem

Bruno Duarte trafi do Legii Warszawa?

W ostatnim czasie pojawiło się kilka informacji na temat zawodników, którymi interesuje się Legia Warszawa. Według Tomasza Włodarczyka z Meczyków warszawski klub chce pozyskać chociażby Killiana Corredora z francuskiego Rodez. Wcześniejsze doniesienia mówiły też o zaawansowanych negocjacjach z dobrze znanym nam Luquinhasem. Tutaj ponoć rozmowy o powrocie pomocnika są już na finiszu.

Ale według naszych informacji władze Legii negocjują transfer Bruno Duarte z Farense. Duarte to 28-letni napastnik, mierzy 182 centymetry wzrostu, ma też włoskie obywatelstwo. W bieżącym sezonie portugalskiej ekstraklasy zdobył trzynaście goli w 31 meczach, zanotował też cztery asysty. Dorzucił też jednego gola w jedynym występie w Pucharze Portugalii. W tym sezonie strzela gola co 168 minut. W przeszłości występował w FK Lwów, Vitorii Guimaraes oraz arabskim Damac FC. Jest wychowankiem Sao Paulo, a do Europy trafił sześć lat temu.

Jak słyszymy – Legia mocno zabiega o to, by pozyskać Duarte. Za rok 28-latkowi kończy się kontrakt z Farense. Nasze źródła donoszą, że to może być kosztowy transfer i cena napastnika może przekroczyć nawet milion euro. Trwają obecnie rozmowy zarówno z jego klubem, jak i z agentami piłkarza w kwestii jego zarobków. Sam zawodnik wstępnie jest zainteresowany przenosinami do Polski.

Pół roku temu chciał go Raków

Ciekawym aspektem tego potencjalnego transferu jest fakt, że pół roku temu z Duarte rozmawiał też Raków Częstochowa. Wówczas o zainteresowaniu Brazylijczykiem ze strony mistrzów Polski pisał m.in. Maciej Wąsowski z portalu Weszło. Ostatecznie rozmowy te nie zostały dopięte, podobnie jak inne negocjacje z napastnikami, których monitorował Raków.

Jak słyszymy w temacie Duarte – wówczas rozmowy z Portugalczykami po prostu zbyt długo się przeciągały i Farense zdecydowało, że nie chce tak późno w oknie transferowym oddawać swojego podstawowego snajpera i rozmowy te zostały ucięte. Według naszych informacji Raków w tym oknie transferowym nie stanie do walki o 28-latka. Chociażby między innymi z uwagi na to, że Marek Papszun (który – wiele na to wskazuje – wróci do Rakowa) ma inne wymagania wobec profilu napastnika w swojej drużynie.

Świetny sezon Bruno Duarte. Strzelał Arsenalowi

Duarte jest obecnie dziesiątym najlepszym strzelcem ligi portugalskiej z trzynastoma golami na koncie. Co ciekawe – według WyScouta do zdobycia trzynastu bramek potrzebował zaledwie 8.71 xG (goli oczekiwanych). Oddał w tym sezonie 48 strzałów (48% celności), co czyni go jednym z najskuteczniejszych piłkarzy w lidze pod kątem zamiany uderzeń na gole.

Charakteryzuje się w swojej grze tym, że często ucieka z pola karnego w głąb boiska (zwłaszcza ku prawej flance) i tam stara się pomóc kolegom w rozgrywaniu i w walce o piłkę. Duarte ma za sobą też występy w europejskich pucharach jeszcze w czasach gry dla Vitorii Guimaraes. W 2019 strzelił nawet dwa gole Arsenalowi w fazie grupowej Ligi Europy – w przegranym starciu 2:3 na wyjeździe, ale i w zremisowanym meczu 1:1 u siebie.