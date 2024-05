SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

McKenna, Frank, Tuchel, Potter i Southgate wśród kandydatów do pracy z Man Utd

Manchester United prawdopodobnie nie będzie kontynuował dalszej pracy z Erikiem ten Hagiem. Wyniki osiągane pod wodzą holenderskiego szkoleniowca odbiegają od oczekiwań, a aktualna pozycja w tabeli ligowej wydaje się być gwoździem do trumny dla 54-latka. Choć kontrakt szkoleniowca obowiązuje do czerwca 2025 roku, to władze klubu poważnie myślą nad rozwiązaniem umowy. Dziennikarz portalu The Guardian wskazał pięciu kandydatów, którzy mają szansę zastąpić Erika ten Haga na Old Trafford.

Jamie Jackson na swojej liście umieścił trzy duże nazwiska i dwa nieoczywiste wybory. Największą uwagę przykuwa Thomas Tuchel, który w chwili obecnej związany jest z Bayernem Monachium. Sytuacja niemieckiego trenera jest mocno skomplikowana. Bawarczycy ze względu na trudności ze znalezieniem nowego szkoleniowca rozważają przedłużenie umowy z 50-latkiem.

Dziennikarz w roli trenera Czerwonych Diabłów widzi także Grahama Pottera, który od momentu zwolnienia z Chelsea pozostaje bez klubu. Kolejnym dużym nazwiskiem na liście Jacksona jest Gareth Southgate, pracujący w roli selekcjonera reprezentacji Anglii. Pozostała dwójka kandydatów to Thomas Frank z Brentford oraz Kieran McKenna z Ipshwich Town. 38-letni trener z Irlandii Północnej w przeszłości pracował w Manchesterze United. W latach 2016-2018 był trenerem grup młodzieżowych, zaś od 2018 do 2021 roku pracował jako asystent pierwszego trenera.

Ostateczna decyzja o przyszłości Erika ten Haga ma zapaść po sezonie, gdy Holender spotka się z Sir Jimem Ratcliffem. Aktualnie Man United zajmuje 8. miejsce w tabeli ligowej Premier League.