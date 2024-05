PSG nie sprzeda Xaviego Simonsa, ale jeśli piłkarz nie chce wracać do Paryża, to będzie mógł odejść na wypożyczenie - podaje Fabrizio Romano. Sytuację 21-latka monitoruje FC Barcelona.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xavi Simons

PSG nie sprzeda Xaviego Simonsa, w grę wchodzi wypożyczenie

Przyszłość Xaviego Simonsa stoi pod dużym znakiem zapytania. Ofensywny pomocnik w obecnym sezonie przebywa na wypożyczeniu w Lipsku, ale po jego zakończeniu najprawdopodobniej wróci do Paris Saint-Germain. Wszystko jednak wskazuje na to, że tylko na chwilę, ponieważ najbardziej prawdopodobnym scenariuszem w przypadku 21-latka jest kolejny czasowy transfer. Nowe informacje w sprawie Holendra przekazał Fabrizio Romano.

Czy Xavi Simons wróci do Barcelony? Tak 40% Nie 40% Ciężko powiedzieć 20% 5 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Ciężko powiedzieć

Włoski dziennikarz ujawnił, że PSG nie ma zamiaru definitywnie sprzedawać trzynastokrotnego reprezentanta Oranje. Xavi Simons ma więc możliwość powrotu na Parc des Princes, by walczyć o pierwszy skład, lecz gdyby nie chciał wracać, to może odejść na następne wypożyczenie. Ostateczna decyzja będzie należała do piłkarza, który ma mieć wpływ na wybór kierunku. Na rozwój wydarzeń czeka zarówno RB Lipsk, jak i FC Barcelona, czyli zespoły zainteresowane pozyskaniem 21-latka.

Dumie Katalonii pasuje taki scenariusz, gdyż od początku myślała ona o czasowym sprowadzeniu utalentowanego zawodnika. Blaugrana zmaga się bowiem z problemami finansowymi i nie stać jej na wyłożenie na stół kilkudziesięciu milionów euro. Zdolny pomocnik w trwającej kampanii rozegrał 42 mecze, strzelił 9 goli oraz zanotował 15 asyst.