Liverpool wciąż ma być zainteresowany pozyskaniem Khephrena Thurama. Francuski pomocnik latem będzie do wyciągnięcia z OGC Nice za niecałe 15 milionów funtów - informuje "The Mirror".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Khephren Thuram

Wraca temat Khephrena Thurama w Liverpoolu

Liverpool po obecnym sezonie będzie czekał nowy rozdział. Po latach z klubu odchodzi Jurgen Klopp, który przywrócił „The Reds” na swojej miejsce, a także sięgnął z drużyną po kilka sukcesów. W tym m.in. triumf w Lidze Mistrzów w sezonie 2018/19. Niemieckiego szkoleniowca na stanowisku trenera zastąpi Arne Slot. Holender do tej pory pracował w Feyenoordzie Rotterdam.

Władze z Anfield zatem czeka pracowite lato, aby sprowadzić do drużyny piłkarzy, którzy nie tylko wkomponują się do układanki nowego trenera, ale również wprowadzą nową jakość. Jak pogdaje „The Mirror”, jednym z zawodników, który może latem trafić do Liverpoolu jest Khephren Thuram. Co ciekawe, utalentowany Francuz będzie do wyciągnięcia za śmieszne pieniądze. OGC Nice bowiem na jego odejściu może zarobić niecałe 15 milionów euro.

Temat transferu Khephrena Thurama do Liverpoolu wałkowany był wielokrotnie. Francuski pomocnik był bliski przeprowadzki na Anfield już w ubiegłorocznym okienku transferowym. Ostatecznie strony nie doszły do porozumienia, a 23-latek został na kolejny rok w rodzimej lidze.

Khephren Thuram w obecnie trwającej kampanii rozegrał 27 spotkań w koszulce OGC Nice. Statystyki francuskiego pomocnika nie są specjalnie wyjątkowe. 23-latek bowiem zdołał tylko raz wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć jedną asystę.

Sprawdź także: Barcelona rozważa transfer kolumbijskiego skrzydłowego