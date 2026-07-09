Raków Częstochowa zainteresowany napastnikiem. Szykuje się głośny powrót

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Mahir Emreli na radarze Rakowa

Raków Częstochowa tego lata dokonał już kilku wzmocnień, ale wszystko wskazuje na to, że kadra zespołu Dawida Kroczka nie jest jeszcze zamknięta. Okazuje się, iż w kręgu zainteresowań Medalików znalazł się Mahir Emreli. W klubie spod Jasnej Góry pojawili się wcześniej między innymi Adin Molnar z MTK Budapeszt, Oliwier Kwiatkowski z Polonii Bytom oraz Tarik Karić z FK Velez Mostar.

Jak poinformował azerski portal azerisport.com, Raków chce 29-letniego napastnika, który obecnie występuje w niemieckim FC Kaiserslautern. Zawodnik reprezentował wcześniej barwy Legii Warszawa.

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Poprzedni sezon nie był jednak dla 61-krotnego reprezentanta Azerbejdżanu szczególnie udany. Emreli rozegrał 12 spotkań w lidze, w których zdobył zaledwie jedną bramkę. Znacznie lepiej radził sobie wcześniej w barwach FC Nurnberg. Sezon 2024/2025 napastnik zakończył z dorobkiem 10 goli.

Kibice w Polsce mogą pamiętać Emreliego przede wszystkim z występów w Legii. Do stołecznego klubu trafił przed sezonem 2021/2022 i szybko stał się jednym z najważniejszych zawodników zespołu. W barwach Wojskowych rozegrał 33 mecze we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 11 bramek.

Jego przygoda przy Łazienkowskiej zakończyła się jednak w niecodziennych okolicznościach. Emreli opuścił Legię po incydencie, do którego doszło w autokarze zespołu. Napastnik został wówczas zaatakowany przez kibiców, a po rozwiązaniu umowy przeniósł się do Dinama Zagrzeb. Obecnie serwis Transfermarkt.de wycenia 29-letneigo Azera na 600 tysięcy euro.