Wisła Kraków szykuje coś specjalnego. Królewski uchylił rąbka tajemnicy

19:46, 9. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki

Wisła Kraków szykuje wyjątkowe obchody 120-lecia istnienia klubu. Prezes Jarosław Królewski zdradził, że przygotowano niespodzianki zależne od jednego czynnika, czyli pogody.

Jarosław Królewski
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fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

To może być coś wielkiego. Wisła Kraków szykuje atrakcje na jubileusz

Wisła Kraków już wkrótce będzie świętować wyjątkowy jubileusz. Z okazji 120-lecia powstania klubu przygotowywane są specjalne wydarzenia, które mają podkreślić bogatą historię Białej Gwiazdy i stworzyć kibicom niezapomniane wspomnienia. Jarosław Królewski uchylił rąbka tajemnicy na temat planowanych atrakcji, ale jednocześnie zaznaczył, że na szczegóły trzeba jeszcze poczekać.

– Mamy kilka niespodzianek, więc zostawimy je jeszcze chwilę u siebie, nie publikując tego medialnie, bo też dużo zależy od pogody. Nie będę ukrywał, że bardzo dużo zależy od pogody, bo mamy kilka bardzo ciekawych pomysłów i ta pogoda musi się udać, więc trzymamy za nią kciuki – powiedział właściciel klubu w rozmowie z Meczykami w audycji „Okno transferowe”.

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Słowa prezesa ekipy z PKO BP Ekstraklasy sugerują, że klub planuje nie tylko standardowe uroczystości, ale również wydarzenia wymagające odpowiednich warunków atmosferycznych. Tym samym przedstawiciele Wisły chcą, aby jubileusz był wyjątkowym przeżyciem zarówno dla obecnych kibiców, jak i osób związanych z klubem od wielu lat.

120-lecie Wisły to ważna data w historii jednego z najbardziej zasłużonych polskich klubów. Biała Gwiazda chce uczcić ten moment w sposób, który odda skalę swojej tradycji i pozwoli kibicom wspólnie celebrować kolejne lata istnienia.

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