fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wielki talent zostaje w Krakowie? Padła mocna deklaracja prezesa Wisły

Jarosław Królewski rozwiał część spekulacji dotyczących przyszłości Jakuba Krzyżanowskiego. Prezes Wisły Kraków przyznał, że klub z PKO BP Ekstraklasy nie zamierza podejmować pochopnych decyzji w sprawie młodego zawodnika. Ten w ostatnich miesiącach zrobił wyraźny postęp i coraz mocniej walczy o swoją pozycję w drużynie.

– Kuba jest szczęśliwy, jeśli chodzi o jego pozycję w zespole. Ma jedne z lepszych wyników fizycznych w Wiśle Kraków. Naprawdę widzimy ogromny progres z jego strony i wydaje mi się, że powalczy o podstawowy skład w Ekstraklasie. Wydaje nam się, że Wisła Kraków jest dla niego na dzisiaj najlepszym miejscem do rozwoju i my też nie mamy żadnego parcia, żeby go wytransferować – powiedział Królewski w rozmowie na kanale Meczyków w audycji „Okno Transferowe”.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Słowa prezesa Białej Gwiazdy pokazują, że klub wiąże z Krzyżanowskim duże nadzieje. Młody defensor ma za sobą okres intensywnego rozwoju, a jego parametry fizyczne oraz coraz większe doświadczenie sprawiają, że w Krakowie widzą w nim zawodnika mogącego odegrać ważną rolę w walce o miejsce w składzie.

Jakub Krzyżanowski może odejść? 👀



🗣️ @jarokrolewski: Kuba jest szczęśliwy, jeśli chodzi o jego pozycję w zespole. Ma jedne z lepszych wyników fizycznych w Wiśle Kraków. Naprawdę widzimy ogromny progres z jego strony i wydaje mi się, że powalczy o podstawowy skład w… pic.twitter.com/JuybitQaDR — Meczyki.pl (@Meczykipl) July 9, 2026

Wisła nie zamyka oczywiście drzwi przed przyszłymi możliwościami. Niemniej obecnie priorytetem ma być regularna gra i dalsze podnoszenie umiejętności przez zawodnika. Krzyżanowski otrzyma zatem szansę, aby udowodnić swoją wartość i powalczyć o miejsce w podstawowej jedenastce także po powrocie klubu do elity.