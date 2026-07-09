Wisła mówi „stop” transferowi! Królewski podjął decyzję w sprawie talentu

19:16, 9. lipca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki

Jarosław Królewski zabrał głos w sprawie przyszłości Jakuba Krzyżanowskiego. Szef klubu jasno zasugerował, że Wisła Kraków nie planuje szybkiej sprzedaży młodego obrońcy.

Jarosław Królewski
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fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jarosław Królewski

Wielki talent zostaje w Krakowie? Padła mocna deklaracja prezesa Wisły

Jarosław Królewski rozwiał część spekulacji dotyczących przyszłości Jakuba Krzyżanowskiego. Prezes Wisły Kraków przyznał, że klub z PKO BP Ekstraklasy nie zamierza podejmować pochopnych decyzji w sprawie młodego zawodnika. Ten w ostatnich miesiącach zrobił wyraźny postęp i coraz mocniej walczy o swoją pozycję w drużynie.

– Kuba jest szczęśliwy, jeśli chodzi o jego pozycję w zespole. Ma jedne z lepszych wyników fizycznych w Wiśle Kraków. Naprawdę widzimy ogromny progres z jego strony i wydaje mi się, że powalczy o podstawowy skład w Ekstraklasie. Wydaje nam się, że Wisła Kraków jest dla niego na dzisiaj najlepszym miejscem do rozwoju i my też nie mamy żadnego parcia, żeby go wytransferować – powiedział Królewski w rozmowie na kanale Meczyków w audycji „Okno Transferowe”.

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Słowa prezesa Białej Gwiazdy pokazują, że klub wiąże z Krzyżanowskim duże nadzieje. Młody defensor ma za sobą okres intensywnego rozwoju, a jego parametry fizyczne oraz coraz większe doświadczenie sprawiają, że w Krakowie widzą w nim zawodnika mogącego odegrać ważną rolę w walce o miejsce w składzie.

Wisła nie zamyka oczywiście drzwi przed przyszłymi możliwościami. Niemniej obecnie priorytetem ma być regularna gra i dalsze podnoszenie umiejętności przez zawodnika. Krzyżanowski otrzyma zatem szansę, aby udowodnić swoją wartość i powalczyć o miejsce w podstawowej jedenastce także po powrocie klubu do elity.

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