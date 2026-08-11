Raków zmieni trenera?! Jest odpowiedź klubu na sensacyjne informacje

Raków Częstochowa został połączony z zatrudnieniem Mateusza Stolarskiego za Dawida Kroczka, którego pozycja ma słabnąć. Informacje w tej sprawie zostały jednak zdementowane przez właściciela klubu - ustami rzecznika.

Tomasz Karczewski / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Rakowa Częstochowa

Nie ma tematu Mateusza Stolarskiego na ławce Rakowa

Raków Częstochowa ma za sobą przeciętny, a może nawet po prostu słaby początek sezonu. Medaliki na koncie mają zero punktów w dwóch pierwszych meczach, a przecież rywalizowali oni tylko z Wisłą Płock oraz Śląskiem Wrocław, a więc ekipami spisywanymi na walkę o utrzymanie. Do tego występy w pucharach nie są do końca satysfakcjonujące, choć tutaj wciąż są spore szanse na sukces.

Niemniej takie wejście w nowy sezon zespołu spod Jasnej Góry powoduje, że nadwątlona jest pozycja trenera Dawida Kroczka, który – jak przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl” – wkrótce ma grać o posadę. Zdaniem dziennikarza, kandydatem do jego zastąpienia jest Mateusz Stolarski. Były trener Motoru miałby być mocno sondowanym kandydatem przez klub, ale ten wszystkiemu zaprzecza.

Damian Markowski, a więc rzecznik prasowy Rakowa, przekazał w odpowiedzi na słowa dziennikarza, że Michał Świerczewski absolutnie zaprzecza tym informacjom. To kompletna bzdura – stwierdził właściciel Rakowa ustami swojego rzecznika.

Dawid Kroczek prowadzi pierwszy zespół Częstochowian od maja 2026 roku. W tym czasie w dziewięciu spotkaniach zanotował średnią punktową na poziomie 1,79 pkt./mecz. Większość jednak w poprzedniej rundzie.

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