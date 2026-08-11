Basse odejdzie z Rakowa? Zaskakujący kierunek dla napastnika! [NASZ NEWS]

Spory ruch panuje w tym okienku wokół napastników Rakowa Częstochowa. Są przyjścia, są odejścia. Niewykluczone, że będzie to również dotyczyło Adama Basse.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Raków Częstochowa

Brunes out, Emreli in, ale na tym nie koniec

Jonathan Braut Brunes dopiął w końcu swego, zamieniając Raków na większy klub. Norweg przeniósł się do Sparty Praga i już strzela dla nowego pracodawcy. Częstochowianie szybko uzupełnili jednak lukę, wypożyczając z Niemiec Mahira Emreliego.

Na tym jednak nie koniec ruchów jeśli chodzi o napastników Rakowa. Blisko dołączenia do klubu był snajper z Iraku, ale sprawa upadła na ostatniej prostej. Jak się okazuje możliwe jest jednak kolejne odejście z Rakowa.

Kierunek Czechy?

Chodzi o utalentowanego Adama Basse. Rosły napastnik (196 cm), posiadający polski i amerykański paszport, może się udać w nieco zaskakującym kierunku. Jeszcze niedawno był przymierzany do Polonii Bytom, ale według naszej wiedzy może trafić do… Mlady Boleslav.

W grę wchodzi więc czeska ekstraklasa i klub, który zaliczył dobry start nowego sezonu. Mlada Boleslav zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli, ustępując tylko Slavii Praga i Jabloncowi. 18-letni Basse jest reprezentantem Polski do lat 19. W grę wchodzi wypożyczenie.