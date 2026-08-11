Dawid Kroczek pod presją. Raków ma już plan B

Raków Częstochowa może wkrótce zmienić trenera. Dawid Kroczek znalazł się pod presją po słabym początku sezonu, a klub z PKO BP Ekstraklasy ma już sondować potencjalnego następcę.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Niepokojące wieści z Rakowa. Trener może stracić pracę

Raków Częstochowa nie rozpoczął sezonu w sposób, jakiego oczekiwano pod Jasną Górą. Zespół Dawida Kroczka rozegrał dotychczas pięć spotkań, uwzględniając również rywalizację w kwalifikacjach europejskich pucharów. Częstochowianie odnieśli w nich zaledwie dwa zwycięstwa, a dodatkowo zanotowali remis.

Wyniki sprawiły, że przyszłość szkoleniowca może stanąć pod znakiem zapytania. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z Meczyków. Dziennikarz ujawnił, że w klubie pojawił się scenariusz zakładający zmianę trenera, jeśli rezultaty nie ulegną poprawie.

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– Dochodzą mnie sygnały, że jeżeli Dawid Kroczek nie poprawi wyników, to w najbliższym czasie może pożegnać się z posadą szkoleniowca Rakowa. Sondowanym kandydatem na tę posadę jest Mateusz Stolarski – przekazał dziennikarz w trakcie audycji „Włodar & Roki komentują”.

To oznacza, że Kroczek może mieć coraz mniej czasu na odwrócenie sytuacji. Raków nie zamierza jednak podejmować pochopnych decyzji. Kluczowe będą najbliższe spotkania i to, czy drużyna zacznie regularnie punktować.

Jednocześnie nazwisko Mateusza Stolarskiego jest sygnałem, że częstochowski klub może już przygotowywać się na różne warianty. Były trener Motoru Lublin pozostaje jedną z potencjalnych opcji, jeśli władze Czerwono-niebieskich zdecydują się na rozstanie z obecnym szkoleniowcem.