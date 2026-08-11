Dawid Kroczek pod presją. Raków ma już plan B

13:09, 11. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Meczyki

Raków Częstochowa może wkrótce zmienić trenera. Dawid Kroczek znalazł się pod presją po słabym początku sezonu, a klub z PKO BP Ekstraklasy ma już sondować potencjalnego następcę.

Dawid Kroczek
Obserwuj nas w
fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Dawid Kroczek

Niepokojące wieści z Rakowa. Trener może stracić pracę

Raków Częstochowa nie rozpoczął sezonu w sposób, jakiego oczekiwano pod Jasną Górą. Zespół Dawida Kroczka rozegrał dotychczas pięć spotkań, uwzględniając również rywalizację w kwalifikacjach europejskich pucharów. Częstochowianie odnieśli w nich zaledwie dwa zwycięstwa, a dodatkowo zanotowali remis.

Wyniki sprawiły, że przyszłość szkoleniowca może stanąć pod znakiem zapytania. Konkretne informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z Meczyków. Dziennikarz ujawnił, że w klubie pojawił się scenariusz zakładający zmianę trenera, jeśli rezultaty nie ulegną poprawie.

Oglądaj mecze ZA DARMO w STS TV. Skorzystaj z promocji dla nowych klientów z kodem GOAL

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

– Dochodzą mnie sygnały, że jeżeli Dawid Kroczek nie poprawi wyników, to w najbliższym czasie może pożegnać się z posadą szkoleniowca Rakowa. Sondowanym kandydatem na tę posadę jest Mateusz Stolarski – przekazał dziennikarz w trakcie audycji „Włodar & Roki komentują”.

To oznacza, że Kroczek może mieć coraz mniej czasu na odwrócenie sytuacji. Raków nie zamierza jednak podejmować pochopnych decyzji. Kluczowe będą najbliższe spotkania i to, czy drużyna zacznie regularnie punktować.

Jednocześnie nazwisko Mateusza Stolarskiego jest sygnałem, że częstochowski klub może już przygotowywać się na różne warianty. Były trener Motoru Lublin pozostaje jedną z potencjalnych opcji, jeśli władze Czerwono-niebieskich zdecydują się na rozstanie z obecnym szkoleniowcem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości