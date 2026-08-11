Berggren coraz bliżej Lecha. Pozostał już tylko jeden krok! [NOWE INFORMACJE]

13:32, 11. sierpnia 2026
Piotr Koźmiński
Piotr Koźmiński Źródło:  Goal.pl

Gustav Berggren coraz bliżej Lecha Poznań. Goal.pl jako pierwszy informował o zainteresowaniu mistrzów Polski tym graczem, a teraz, do dopięcia transferu, pozostał już tylko jeden krok.

Gustav Berggren
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Gustav Berggren

Sprawa za chwilkę się dopełni

Gustav Berggren przebywa od niedzieli w Poznaniu, Szwed obejrzał nawet z trybun mecz Lecha Poznań z Piastem Gliwice (3:0). Miał sporo powodów do zadowolenia, bo jego koledzy odnieśli okazałe zwycięstwo, było więc co oklaskiwać.

W poniedziałek Berggren przechodził testy medyczne, ale do tej pory transferu nie ogłoszono. Dlaczego? To akurat jest proste. Trwają ostatnie formalności związane z przyklepaniem transakcji. Testy medyczne Szwed zaliczył bez najmniejszego problemu, a do zakończenia sprawy pozostał już tylko jeden krok.

Temat pojawił się już w czerwcu

O co chodzi? O odesłanie ostatecznych dokumentów przez Amerykanów. Lech czeka już tylko na te papiery. W tym momencie jeszcze nie nadeszły (w USA jest jeszcze wcześnie rano), ale w trakcie dnia wszystko już powinno być załatwione.

A to oznacza, że Gustav Berggren jako nowy gracz Lecha powinien być ogłoszony jeszcze dzisiaj. W ten sposób domknie się temat, o którym goal.pl pisał jako pierwszy.

Temat poruszyliśmy już 26 czerwca. Trochę trzeba było poczekać na jego realizację, ale dziś wszystko ma już być domknięte. To transfer definitywny.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości