Berggren coraz bliżej Lecha. Pozostał już tylko jeden krok! [NOWE INFORMACJE]

Gustav Berggren coraz bliżej Lecha Poznań. Goal.pl jako pierwszy informował o zainteresowaniu mistrzów Polski tym graczem, a teraz, do dopięcia transferu, pozostał już tylko jeden krok.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Gustav Berggren

Sprawa za chwilkę się dopełni

Gustav Berggren przebywa od niedzieli w Poznaniu, Szwed obejrzał nawet z trybun mecz Lecha Poznań z Piastem Gliwice (3:0). Miał sporo powodów do zadowolenia, bo jego koledzy odnieśli okazałe zwycięstwo, było więc co oklaskiwać.

W poniedziałek Berggren przechodził testy medyczne, ale do tej pory transferu nie ogłoszono. Dlaczego? To akurat jest proste. Trwają ostatnie formalności związane z przyklepaniem transakcji. Testy medyczne Szwed zaliczył bez najmniejszego problemu, a do zakończenia sprawy pozostał już tylko jeden krok.

Temat pojawił się już w czerwcu

O co chodzi? O odesłanie ostatecznych dokumentów przez Amerykanów. Lech czeka już tylko na te papiery. W tym momencie jeszcze nie nadeszły (w USA jest jeszcze wcześnie rano), ale w trakcie dnia wszystko już powinno być załatwione.

A to oznacza, że Gustav Berggren jako nowy gracz Lecha powinien być ogłoszony jeszcze dzisiaj. W ten sposób domknie się temat, o którym goal.pl pisał jako pierwszy.

Temat poruszyliśmy już 26 czerwca. Trochę trzeba było poczekać na jego realizację, ale dziś wszystko ma już być domknięte. To transfer definitywny.