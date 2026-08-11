Kalvin Phillips kolejny raz opuszcza Manchester City. To już przesądzone

Kalvin Phillips ponownie odchodzi z Manchesteru City. Pomocnik jest o krok od kolejnego wypożyczenia do Sheffield United - informuje Fabrizio Romano.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Kalvin Phillips

Kalvin Phillips wraca do Sheffield United. Manchester City osiągnął porozumienie

Kalvin Phillips jest o krok od ponownego dołączenia do Sheffield United. Fabrizio Romano poinformował, że Manchester City i klub z Championship zawarły porozumienie w sprawie kolejnego wypożyczenia angielskiego pomocnika. Do finalizacji pozostały już testy medyczne.

30-latek ma spędzić na Bramall Lane kolejny sezon. Dla defensywnego pomocnika będzie to drugie z rzędu wypożyczenie, choć jego poprzedni pobyt w klubie okazał się wyjątkowo krótki. Anglik wystąpił zaledwie w trzech spotkaniach, zanim kontuzja kolana wykluczyła z gry do końca sezonu.

🚨🔴⚪️ Verbal agreement in place between Sheffield United and Manchester City for new loan deal for Kalvin Phillips.



All set for the move, waiting on medical as @dannyhall04 reports. pic.twitter.com/w1kbXxKhXC — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

Romano przekazał, że wszystkie najważniejsze kwestie dotyczące wypożyczenia zostały już uzgodnione. Teraz kluby czekają na wyniki badań medycznych. Jeśli nie pojawią się żadne komplikacje, transfer powinien zostać oficjalnie potwierdzony. Pomocnik ma jeszcze dwa lata obowiązującego kontraktu w angielskim gigancie.

Dla Phillipsa będzie to kolejna próba odbudowania kariery, która po transferze do Manchesteru City zdecydowanie wyhamowała. Anglik trafił na Etihad Stadium latem 2022 roku z Leeds United za 49 milionów euro. Phillips nie zdołał przebić się do podstawowego składu zespołu Pepa Guardioli. W barwach The Citizens rozegrał zaledwie 32 spotkania, a tylko w sześciu z nich znalazł się w wyjściowej jedenastce.