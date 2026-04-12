Raków uratował się przed porażką w doliczonym czasie. Emocje do samego końca [WIDEO]

Raków remisuje z Motorem 1:1
Raków Częstochowa po pokonaniu GKS Katowice w tygodniu w Pucharze Polski i awansowaniu do finału tychże rozgrywek rozegrał ligowe spotkanie z Motorem Lublin. Gospodarze są jednak w dobrej formie i chcieli przedłużyć serię sześciu meczów bez porażki.
I to właśnie Motorowcy otworzyli wynik, choć trzeba było poczekać aż do 68. minuty. Bradly van Hoeven dośrodkował do Mbaye Ndiaye, a ten zdołał zamienić strzał na bramkę.
Medaliki jednak w doliczonym czasie gry doprowadziły do wyrównania, dzięki podyktowanej 11-stce. Rzut karny pewnie wykorzystał Jonatan Brunes.
Raków zajmuje aktualnie 6. pozycję w tabeli Ekstraklasy, natomiast drużyna prowadzona przez Mateusza Stolarskiego znajduje się na 8. miejscu. Jeżeli chodzi o najbliższe spotkania obu drużyn, to w niedzielę 19 kwietnia Częstochowianie podejmą Cracovię, a Motor dwa dni wcześniej w piątek zmierzy się z GKS Katowice.
