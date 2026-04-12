Pietuszewski w Bayernie Monachium?! Ekspert ocenił szansę na transfer

DiaEsportivo / Alamy Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski w Bayernie? „Nie chce mi się wierzyć”

Oskar Pietuszewski w styczniu zaliczył pierwszy zagraniczny transfer w karierze. Z kolei w marcu po raz pierwszy zadebiutował w dorosłej reprezentacji Polski. Kariera nastoletniego piłkarza rozwija się w zawrotnym tempie. Dodać do tego trzeba fakt, że w FC Porto bardzo szybko wywalczył miejsce w wyjściowej jedenastce. Na ten moment w 11 meczach ma na swoim koncie 3 gole oraz 3 asysty.

Media w Niemczech pisały ostatnio o potencjalnym transferze do Bayernu Monachium. Swoim zdaniem na ten temat podzielił się Tomasz Urban. Ekspert ligi niemieckiej w rozmowie na kanale Meczyki.pl zasugerował, że szanse na taki ruch są niewielkie. Wydaje się to wręcz niemożliwe. Nie wykluczył, że Bawarczycy obserwują 17-latka, ale dodał, że pod obserwacją jest pewnie ok. 20-30 zawodników.

– Informacje łączące Oskara Pietuszewskiego z Bayernem? Bardzo bym sobie życzył takiego transferu, ale nie chce mi się wierzyć, żeby Bayern wykładał już teraz 60 mln euro za Polaka. Wydaje mi się to wykluczone. Bayern obserwuje Pietuszewskiego jak pewnie 20-30 innych piłkarzy w Europie i myślę, że ta informacja sama w sobie nie jest aż tak elektryzująca – powiedział Tomasz Urban na kanale Meczyki.pl.

Pietuszewski razem z Porto zmierza po pierwsze od czterech lat mistrzostwo Portugalii. Obecnie zajmują 1. miejsce w tabeli z przewagą dwóch punktów nad Sportingiem CP oraz siedmiu oczek na trzecią w lidze Benfiką prowadzoną przez Jose Mourinho.