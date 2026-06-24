Ważne ogłoszenie z Częstochowy. Raków z nowym układem

Raków Częstochowa i STS przedłużają współpracę
Raków Częstochowa i STS ogłosili nowe porozumienie sponsorskie, które znacząco zwiększa zakres dotychczasowej współpracy. Jak wynika z komunikatu biura prasowego klubu, STS awansował do roli Partnera Strategicznego. Jego logotyp zostanie przeniesiony z rękawka koszulek meczowych na ich plecy.
Zmiany oznaczają także szerszą ekspozycję marki. Nie tylko na strojach pierwszej drużyny. Również na obiekcie przy ulicy Limanowskiego, bandach LED, strojach treningowych oraz w działaniach digitalowych i projektach dla kibiców.
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Wojciech Cygan, prezes Rakowa, podkreślił znaczenie współpracy. – Przedłużenie współpracy z STS-em i zwiększenie zaangażowania naszego partnera, to dla Rakowa bardzo ważny sygnał, Cieszy nas, że firma o tak silnej pozycji rynkowej dostrzega potencjał naszego klubu – mówił przedstawiciel Czerwono-niebieskich.
Nowa umowa i większa ekspozycja marki na koszulkach
Z kolei strona STS wskazuje na długofalowy charakter relacji i rosnącą rangę Rakowa w Polsce. – Przedłużenie naszej współpracy z Rakowem Częstochowa to dla nas naturalny krok. Od początku łączy nas zaufanie, profesjonalizm i ambicja – mówił Zdzisław Kostrubała, wiceprezes STS.
Paweł Sikora z STS zaznaczył natomiast: – Raków Częstochowa jest dziś jedną z najlepiej zarządzanych organizacji sportowych w Polsce. Dlatego zwiększamy nasze zaangażowanie, czego potwierdzeniem jest awans na Partnera Strategicznego – dodał przedstawiciel bukmachera.
Współpraca STS i Rakowa trwa od 2023 roku i jak podkreślają obie strony, opiera się na wspólnych projektach marketingowych oraz aktywacjach dla kibiców. Nowa umowa ma umocnić pozycję obu marek na rynku sportowym i biznesowym.