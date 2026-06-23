Dawid Szwarga wraca do pracy! Wzmocni sztab klubu PKO Ekstraklasy

fot. Dziurek - Sport / Alamy Na zdjęciu: Dawid Szwarga

Wielkie wzmocnienie sztabu GKS-u Katowice

GKS Katowice ma za sobą bardzo dobry sezon, choć na jego początku niewiele wskazywało na to, że zakończy się aż na tak wysokim miejscu. Trzeba bowiem pamiętać, że podopieczni Rafała Góraka słabo weszli w rozgrywki, a forma przyszła dopiero z czasem, a już szczególnie w rundzie wiosennej. To właśnie świetne wyniki w drugiej części kampanii pozwoliły na zakwalifikowanie się do eliminacji Ligi Konferencji Europy. Dla GieKSy to największy sukces od kilkunastu lat.

Nie może więc dziwić, że władze klubu chcą wzmocnić swój zespół odpowiednimi zawodnikami. Do tej pory nowymi piłkarzami zostali chociażby Bartosz Wolski oraz Gabriel Kobylak. Kolejne ruchy mają być coraz bliżej, ale okazuje się, że nie tylko kadra zawodników ulegnie poprawie. Według informacji przekazanych przez Tomasza Włodarczyka z portalu „Meczyki.pl”, sztab GKS-u Katowice wzmocni Dawid Szwarga. Czołowy trener młodego pokolenia ma pełnić rolę asystenta Rafała Góraka. Już dzisiaj brał udział w zajęciach treningowych.

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To bardzo duże wzmocnienie Katowiczan, bowiem Szwarga to były trener Arki Gdynia oraz Rakowa Częstochowa, z którym grał chociażby w eliminacjach Ligi Mistrzów i zbierał bardzo dobre recenzje. Postawienie na tego szkoleniowca pokazuje, że w klubie mają ambitne plany.

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