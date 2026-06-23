Nsame ma nowy klub w PKO Ekstraklasie! Oficjalnie

Pogoń Szczecin potwierdziła, że nowym piłkarzem zespołu został Jean-Pierre Nsame. O tym transferze informował jako pierwszy Piotr Koźmiński na naszych łamach.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Jean-Pierre Nsame

Jean-Pierre Nsame nowym napastnikiem Pogoni Szczecin

Pogoń Szczecin do nowego sezonu przystąpi z nowym trenerem. Dość sensacyjnie Portowcy zdecydowali się na zwolnienie Thomasa Thomasberga i zastąpienie go Oscarem Garcią. Hiszpański szkoleniowiec ma wnieść do zespołu spore doświadczenie z dużo mocniejszych klubów i lig niż PKO Ekstraklasa. Z pewnością jednak kluczowe będą także transfery, a jeden z nich właśnie został potwierdzony.

Portowcy w oficjalnym komunikacie poinformowali, że ich nowym zawodnikiem został Jean-Pierre Nsame. O tym transferze jako pierwszy informował ostatnio na naszych łamach Piotr Koźmiński. 33-letni Kameruńczyk ostatnio związany był z Legią Warszawa, a z Pogonią podpisał roczną umowę z opcją przedłużenia o kolejny sezon. Wszystko wskazuje, że ma on szansę być podstawowym graczem zespołu na tej pozycji, szczególnie biorąc pod uwagę przeciętne liczby swoich konkurentów do gry.

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Jean-Pierre Nsame w minionym sezonie rozegrał w sumie 19 spotkań, w których zdobył 11 goli oraz zanotował jedną asystę. Większość czasu spędził jednak na rehabilitacji po kontuzji, której doznał w pierwszej części rozgrywek. W przeszłości występował m.in. w lidze francuskiej oraz włoskiej Serie A. Serwis „Transfermarkt” wycenia 33-letniego napastnika na 350 tysięcy euro.

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