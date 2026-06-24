Nowy Widzew w budowie. Klub odsłania pierwszy etap zmian

11:27, 24. czerwca 2026 13:13, 24. czerwca 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Goal.pl / Widzew Łódź

Widzew Łódź przeprowadził istotne zmiany w pionie sportowym, kontynuując prace w trakcie trwającej przebudowy struktury klubu. Pojawił się oficjalny komunikat w tej sprawie.

Widzew Łódź
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fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Widzew Łódź

Widzew Łódź żegna ważne postacie pionu sportowego

Widzew Łódź rozpoczął reorganizację pionu sportowego, która obejmuje znaczące roszady kadrowe. Jak wynika z komunikatu biura prasowego klubu, z dniem 24 czerwca 2026 roku zakończono współpracę z Dariuszem Adamczukiem, pełniącym funkcję pełnomocnika zarządu ds. sportu, Piotrem Burlikowskim – dyrektorem ds. pionu sportowego oraz Sławomirem Rafałowiczem, czyli koordynatorem ds. rekrutacji.

Cała trójka dołączyła do klubu z PKO BP Ekstraklasy jesienią 2025 roku i uczestniczyła w działaniach związanych z organizacją struktur sportowych, procesami rekrutacyjnymi oraz funkcjonowaniem pierwszej drużyny. W klubowym komunikacie podkreślono ich wkład w codzienną pracę.

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„Dziękujemy Dariuszowi, Piotrowi i Sławomirowi za ich pracę na rzecz klubu” – przekazano w oficjalnym oświadczeniu Widzewa.

Nowi ludzie mają poprowadzić projekt sportowy

Zmiany wpisują się w szerszy proces przebudowy pionu sportowego, który ma przygotować klub do nowego etapu rozwoju. Władze zapowiadają dalsze decyzje personalne i organizacyjne. Głos zabrał także właściciel i prezes klubu – Robert Dobrzycki.

– Dziękuję Dariuszowi, Piotrowi i Sławomirowi za codzienne zaangażowanie i pracę dla Widzewa. Jesteśmy obecnie na finiszu budowy nowej struktury pionu sportowego. Wkrótce przedstawimy osoby, które będą odpowiadały za jego dalszy rozwój i realizację naszych sportowych celów – zaznaczył właściciel Widzewa

Niedługo po informacji o rozstaniach Łodzianie przekazali natomiast wiadomość o nowym pionie sportowym w klubie. „Widzew Łódź wzmacnia struktury: od 10 sierpnia dyrektorem pionu sportowego będzie Łukasz Masłowski. Do Klubu dołączyli także doświadczeni menedżerowie: nowym dyrektorem sportowym zostaje Artur Płatek, a stanowisko dyrektora scoutingu i rekrutacji obejmuje Piotr Kosiorowski” – przekazano w wiadomości opublikowanej na oficjalnej stronie internetowej klubu.

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